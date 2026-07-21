¿Su carro tiene cromados por todas partes, un falso quemacocos o emblemas deportivos que no le corresponden? Para el creador de contenido especializado en automóviles Sebastián Alfonso, conocido en redes sociales como ‘Seebascars’, esos son algunos de los accesorios que hacen que un vehículo luzca “ñero”.

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En un video publicado en sus plataformas digitales, el creador de contenido hizo un listado de las modificaciones que llamó “ñeras” y lanzó una advertencia.

“Ojo, revise porque si su carro tiene más de tres, está yendo por el camino del mal“, comentó al inicio del video.

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El falso ‘sunroof’ y los cromados, entre los más criticados

El primero de los accesorios que mencionó fue el exceso de cromados en diferentes partes del vehículo, como los espejos, las manijas, la parrilla o las luces traseras.

Según explicó, ese tipo de modificaciones producen un exceso de brillo que, a su juicio, perjudica la estética del carro.

También criticó los cambios extremos en la suspensión que dejan el vehículo demasiado cerca del suelo. Aunque reconoció que algunas personas buscan un aspecto más deportivo, aseguró que esa modificación termina afectando la comodidad y la funcionalidad.

Otro de los elementos que incluyó en la lista fue el llamado ‘sunroof’ falso, un adhesivo negro instalado sobre el techo para simular un quemacocos.

“No sé a quién quieren engañar, pero eso se ve tenaz”, afirmó.

Emblemas deportivos y cambiar la placa tampoco convencen

‘Seebascars’ también cuestionó a quienes instalan emblemas de versiones deportivas o incluso de marcas distintas a la del vehículo.

Como ejemplo mencionó insignias como AMG o GTI, utilizadas en algunos casos para aparentar que el automóvil corresponde a una versión diferente.

A esa lista sumó la práctica de mover la placa del lugar para el que fue diseñado el vehículo y ubicarla en un costado del ‘bumper’. En su opinión, aunque la placa colombiana no sea la más llamativa, los fabricantes diseñan cada modelo para llevarla en un punto específico.

También habló de los accesorios para la palanca de cambios

Como un “bonus”, el creador de contenido mencionó los accesorios decorativos que algunas personas instalan en la palanca de cambios.

Bolas de billar, cráneos y hasta pequeños busos fueron algunos de los ejemplos que mostró para ilustrar el tipo de modificaciones que, según dijo, no aportan a la apariencia del vehículo.

Pese a las críticas, cerró el video dejando claro que se trata de una opinión personal y que cada propietario tiene la libertad de personalizar su carro como prefiera.

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