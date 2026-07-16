Great Wall Motor (GWM), de la mano de Inchcape Colombia, anunció la llegada al país de la ORA 5 SUV, un vehículo 100 % eléctrico que busca posicionarse en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado automotor nacional.

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La nueva ORA 5 SUV se destaca por ofrecer una autonomía de hasta 520 kilómetros bajo el ciclo NEDC y hasta 435 kilómetros en el ciclo WLTP, gracias a una batería LFP de 58,33 kWh.

Este rendimiento, sumado a su enfoque en tecnología, seguridad y diseño, la convierte en una alternativa pensada tanto para trayectos urbanos como para recorridos de larga distancia.

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Según explicó Manuel Perilla, gerente de GWM para Inchcape Colombia, el modelo responde a la creciente demanda de vehículos eléctricos en el país. “Con este lanzamiento seguimos ampliando la oferta de movilidad eléctrica en Colombia con una propuesta que combina una gran autonomía con tecnología, seguridad y diseño a un precio altamente competitivo. La ORA 5 SUV refleja nuestro compromiso de acercar nuevas soluciones de movilidad a más colombianos”, afirmó.

El directivo también destacó la acogida internacional del vehículo, señalando que en Tailandia registró más de 6.000 reservas durante su primera semana de lanzamiento, lo que evidencia su potencial en distintos mercados.

En términos de desempeño, la ORA 5 SUV incorpora un motor eléctrico de 201 caballos de potencia y 260 Nm de torque. Además, presenta dimensiones orientadas al confort y la versatilidad, con 4.471 mm de longitud, una distancia entre ejes de 2.720 mm, una altura libre al suelo de 17,5 cm y una capacidad de baúl de 317 litros.

El diseño del vehículo apuesta por líneas curvas inspiradas en formas naturales, junto con una aerodinámica optimizada que alcanza un coeficiente de arrastre de 0,26 Cd, lo que contribuye a mejorar la eficiencia energética. Entre sus elementos distintivos se encuentran luces LED delanteras tipo gota de agua, barra trasera LED integrada bajo el cristal y rines bitono de 18 pulgadas.

En el interior, el modelo incluye un tablero digital de 10,25 pulgadas y una pantalla táctil de 14,6 pulgadas con sistema Coffee OS. También cuenta con cámara de visión 360°, iluminación ambiental configurable con 64 colores, sistema de sonido de hasta seis parlantes y llanta de repuesto.

En materia de seguridad, la ORA 5 SUV integra seis airbags y una estructura compuesta en un 74 % por acero de alta resistencia. La versión TOP añade 19 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) de nivel L2, como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento y centrado de carril, alerta de punto ciego y reconocimiento de señales de tránsito.

Adicionalmente, el modelo incluye puerto de carga compatible con estándar Tipo 2, cable de carga para uso diario y un cargador wall box para uso domiciliario, facilitando la recarga tanto en espacios públicos como en el hogar.

La ORA 5 SUV estará disponible en Colombia en dos versiones: MID, con precio de lanzamiento desde 74’900.000 pesos, y TOP, desde 89’900.000 pesos para las primeras 100 unidades.

Ambas versiones cuentan con una garantía general de siete años o 200.000 kilómetros, así como una garantía de ocho años o 200.000 kilómetros para el motor y la batería de alto voltaje.

Con esta apuesta, GWM busca consolidar su estrategia de electrificación en el país y responder a la evolución del mercado, ofreciendo soluciones de movilidad que combinan eficiencia, tecnología y sostenibilidad.

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