Muchas personas en Colombia han visto una escena clásica en las mañanas: el conductor enciende el motor de su carro de combustión interna, lo deja durante varios minutos para que “se caliente” y luego arranca. Esta práctica, heredada de décadas de uso de vehículos con motor de gasolina o diésel, responde a necesidades técnicas reales de esos motores.

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(Vea también: Cuánto le cuesta mover un carro de gasolina vs. un eléctrico; diferencia es abismal y asombra)

Pero ¿qué pasa con los carros eléctricos que cada vez ganan más terreno en el mercado nacional? La respuesta es clara: no necesitan calentarse de la misma forma.

Los vehículos de combustión interna dependen de un proceso complejo de explosiones controladas. Cuando el motor está frío, el aceite lubricante es más espeso, lo que crea mayor fricción entre pistones, cilindros, válvulas y otros componentes. Además, la mezcla de aire y combustible no se quema de manera óptima, aumentando el consumo y las emisiones contaminantes.

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Expertos recomiendan tradicionalmente dejar el motor calentando entre 30 segundos y tres minutos (dependiendo de la temperatura exterior) para alcanzar la temperatura operativa ideal, alrededor de 80 o 90 °C.

En contraste, los carros eléctricos funcionan con motores de corriente alterna o continua que convierten la electricidad de la batería en movimiento de manera directa. Estos motores entregan el 100 % del torque de forma instantánea desde el primer segundo, sin necesidad de subir revoluciones ni esperar a que se calienten fluidos. No hay combustión, no hay aceite que lubricar en un motor tradicional, ni sistemas de escape complejos.

Aunque no requieren calentamiento como los de gasolina, los vehículos eléctricos sí tienen consideraciones térmicas importantes, especialmente relacionadas con la batería de iones de litio. En climas fríos, las bajas temperaturas ralentizan las reacciones químicas dentro de las celdas, lo que puede reducir la autonomía hasta en un 20-40 % y limitar el rendimiento disponible.

Aquí entra en juego el preacondicionamiento, una función disponible en la mayoría de los modelos eléctricos modernos (Tesla, BYD, Chevrolet Bolt, Kia EV, entre otros). Mediante la aplicación del celular o configuraciones programadas, el conductor puede activar el calentamiento de la cabina y de la batería mientras el vehículo está enchufado a la red eléctrica.

De esta manera, se utiliza energía de la toma de corriente (no de la batería) para llevar los componentes a su temperatura óptima antes de salir.

Este proceso no solo mejora el confort interior de inmediato, sino que optimiza el rango de conducción y protege la salud a largo plazo de la batería. A diferencia de los carros de combustión, donde el calentamiento genera emisiones y consume combustible innecesariamente, en los eléctricos el preacondicionamiento es eficiente y no produce gases contaminantes.

En climas cálidos, el sistema de gestión térmica (Battery Management System o BMS) también actúa para enfriar la batería y evitar sobrecalentamientos, garantizando un rendimiento consistente.

Diferencias clave entre ambos tipos de vehículos

Eficiencia y desgaste: un motor de combustión pierde alrededor del 60 % de su energía en calor y fricción. Los motores eléctricos alcanzan eficiencias del 85 o 90 %, convirtiendo la mayoría de la energía en movimiento útil.

Mantenimiento: los eléctricos tienen muchas menos piezas móviles, lo que elimina cambios de aceite, bujías, filtros de aire y otros mantenimientos periódicos típicos de los motores tradicionales.

Comportamiento en frío: mientras que un carro de gasolina genera calor “gratis” del motor para calentar la cabina, los eléctricos usan energía de la batería para resistencias eléctricas o bombas de calor. Por eso el preacondicionamiento enchufado es tan recomendado.

Emisiones y ruido: los eléctricos no emiten gases durante el uso y operan en silencio, lo que representa una ventaja ambiental y de confort.

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