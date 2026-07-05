El mercado automotor colombiano atraviesa uno de los momentos de mayor transformación de los últimos años. Mientras las ventas de vehículos muestran señales de recuperación y cada vez más marcas internacionales fortalecen su presencia en el país, la movilidad eléctrica continúa ganando terreno entre los consumidores.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Sufren los dueños de carros eléctricos: servicio que era gratis dejará de serlo y afecta a muchos)

En medio de este panorama, la firma china Geely anunció la llegada de una nueva versión de su SUV eléctrica EX5, denominada Special Edition (SE), un modelo que estará disponible inicialmente en una edición limitada de 200 unidades y que tendrá un precio de lanzamiento de 92’990.000 pesos.

La llegada de este vehículo se suma a una tendencia que ha marcado el mercado colombiano durante los últimos años: la renovación del parque automotor y la creciente oferta de vehículos electrificados. Marcas provenientes de China, Europa y otros mercados han ampliado su portafolio en el país, impulsadas por un consumidor que cada vez muestra mayor interés por alternativas diferentes a los motores tradicionales de combustión.

Lee También

Las cifras reflejan ese cambio. Según datos del sector, las matrículas de vehículos eléctricos registraron durante mayo de 2026 un crecimiento superior al 250 % frente al mismo periodo del año anterior, consolidando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos para esta tecnología en América Latina.

La nueva EX5 SE incorpora un motor eléctrico de 215 caballos de potencia y una batería de 49,52 kWh. De acuerdo con las especificaciones entregadas por la marca, el vehículo puede alcanzar una autonomía de hasta 410 kilómetros bajo el ciclo NEDC y de 345 kilómetros bajo el estándar WLTP, utilizado como referencia internacional para medir el rendimiento de los automóviles eléctricos.

En cuanto a dimensiones, el modelo cuenta con una distancia entre ejes de 2,75 metros y un baúl con capacidad de 461 litros, espacio que puede ampliarse para transportar una mayor cantidad de equipaje o carga.

La tecnología también ocupa un lugar importante dentro de la propuesta. El vehículo incorpora una pantalla central de 15,4 pulgadas, tablero digital, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, actualizaciones remotas de software y carga inalámbrica para dispositivos móviles.

En materia de seguridad, incluye seis airbags, control electrónico de estabilidad, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, monitoreo de presión de llantas y cámara con visión de 360 grados.

Las primeras 200 unidades estarán disponibles a través de una etapa de prelanzamiento que comenzará el 1 de julio y se gestionará exclusivamente mediante los canales digitales de la compañía.

(Ver también: Tesla salió del podio de importante escalafón y fue superado por marcas vendidas en Colombia)

Más allá de un nuevo lanzamiento, la llegada de este modelo refleja el momento que vive la industria automotriz en Colombia. El crecimiento de las marcas asiáticas, la ampliación de la oferta eléctrica y la entrada de vehículos con precios cada vez más competitivos evidencian una transformación que está redefiniendo las opciones disponibles para los conductores del país.

* Pulzo.com se escribe con Z