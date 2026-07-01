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Junio fue el mejor mes del 2026 en ventas de carros con 29.038 matrículas nuevas, cifra que representa un crecimiento de 61 % frente al mismo mes de 2025 y que superó los resultados del mes anterior (28.136).

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Colombia registró 157.620 matrículas de vehículos nuevos entre enero y junio de 2026, un incremento de 50,1% frente a las 105.006 unidades del primer semestre de 2025, según el boletín de vehículos nuevos de Fenalco y Andi con datos del Runt.

En cuanto a los tipos de vehículos más vendidos, los SUV lideraron las matrículas del semestre con 94.560 unidades y un crecimiento de 59,6 % frente a 2025, seguidos por los automóviles con 34.075 unidades (+31,5 %).

Los segmentos con mayor variación porcentual fueron los comerciales de carga, que crecieron 89,7 % al pasar de 5.082 a 9.642 unidades; las camionetas, con un alza de 69 % (6.755 unidades), y los comerciales de pasajeros, con 60,6 % (1.465 unidades).

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Por otro lado, Kia se mantuvo como la marca más vendida del semestre, con 20.437 matrículas y una participación de 13 %, seguida por Renault (15.836 unidades, 10 %), Toyota (12.716 unidades, 8,1 %), Chevrolet (12.123 unidades, 7,7 %) y Mazda (11.718 unidades, 7,4 %).

Entre las marcas con mayor crecimiento porcentual se destacaron Chery (374,8 %), Dongfeng (217,2 %) y JAC (114,1 %), aunque partiendo de bases más pequeñas.

En línea de producto, el Tesla Modelo Y fue el más matriculado del semestre con 8.464 unidades y una participación de 5,4 % del mercado, seguido por el Renault Duster (5.564 unidades) y el Kia K3 (4.981 unidades).

En relación con las ciudades que registraron más carros, Bogotá encabezó las matrículas con 44.735 unidades en el semestre, un crecimiento de 100,5 % frente a 2025, seguida por Medellín (Valle de Aburrá), con 28.759 unidades y un alza de 59,5%. Por departamento, Bogotá, Antioquia y Cundinamarca concentraron la mayor parte de las matrículas, mientras Meta (60,9 %) y Caquetá (83,4 %) se destacaron entre los de mayor crecimiento porcentual.

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