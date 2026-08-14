Muchas personas están eligiendo los carros eléctricos por encima de los de combustión debido a los beneficios que hay en Colombia, como por ejemplo la exención del pico y placa, el descuento en la declaración de renta, el retorno del IVA y mucho más.

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Además, movilizarlo es de cierta manera más económico, puesto que cargarlo al 100 % puede salir más barato que llenar el tanque de un carro de gasolina de las mismas características.

Ahora, los que elijan esta clase de vehículos también deben tener un tema en cuenta y es que también podrían salir más costosos en algunos sentidos, como por ejemplo en las llantas.

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Por qué las llantas de un carro eléctrico se gastan más

Tal como dio a conocer la página Castro Llantas Medellín, hay tres razones principales que hacen que las llantas de los carros eléctricos se desgasten más rápido que las de los carros de combustión: peso, torque y recuperación de energía.

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En cuanto al peso, estos vehículos pueden llegar a pesar hasta 30 % más que los vehículos de combustión debido al tamaño de la batería de litio, así que eso hace que los neumáticos sufran más.

Por otro lado, en cuando al torque, los vehículos eléctricos suelen tener uno mayor, por lo que la aceleración es más rápida y eso también puede llegar a afectar las llantas, lo que las afectaría en un periodo menor de tiempo.

Finalmente, el tema de la regeneración de energía, pues cuando los conductores dejan de acelerar el vehículo suele amarrarse y frenar más de lo usual, lo que a largo tiempo también puede afectar las llantas.

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Este es un gasto que igual es importante, pues un juego de las cuatro llantas puede superar el millón de pesos (por bajito), que significa un golpe al bolsillo importante.

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