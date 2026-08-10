Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El sector automotor en Pereira y Risaralda atraviesa un momento de crecimiento sostenido. De acuerdo con cifras suministradas por Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), entre julio de 2025 y julio de 2026 se presentó un aumento del 13,5 % en la matrícula de vehículos en la capital y su área metropolitana. Este desempeño positivo es aún más notorio en el resto del departamento, donde el incremento llegó al 16,1 %, confirmando una tendencia ascendente en la adquisición de vehículos nuevos y señalando una recuperación notable frente al año anterior.

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Según Sebastián Restrepo, representante de Fenalco capítulo Risaralda, este comportamiento significa un avance importante para el sector automotor local. El directivo destacó que estas cifras representan un respiro para concesionarios y comerciantes, quienes ven en este dinamismo un panorama alentador para sus negocios, especialmente en un mes tradicionalmente relevante como julio.

Fenalco afirmó que adelanta gestiones de la mano del comité de concesionarios y el Instituto de Movilidad para optimizar los trámites relacionados con la matrícula de vehículos nuevos. El objetivo es agilizar procesos y afianzar el crecimiento, permitiendo que quienes deseen adquirir un vehículo cuenten con más facilidades y certeza en los procedimientos.

Dentro de los resultados más llamativos resalta el marcado avance en la adopción de tecnologías sostenibles. Aunque los datos corresponden a junio, Pereira evidenció un impresionante crecimiento del 290 % en matrículas de vehículos híbridos y eléctricos comparado con el mismo mes del año anterior, pasando de 10 a 39 unidades matriculadas. En Risaralda, el alza fue del 254 %, consolidando la presencia de este tipo de automotores en la región. Rodrigo Betancourth Gómez, asesor comercial local, indicó que los compradores perciben estos vehículos como más eficientes y económicos, aun cuando existe cierto recelo sobre el cambio tecnológico.

El segmento de motocicletas también mantuvo su impulso. En julio de 2026, Risaralda registró la venta de 2.955 motocicletas, lo que representa el 2,24 % de las ventas nacionales y ubica al departamento en la posición 14 del ranking nacional, de acuerdo con Fenalco. Si bien el detalle sobre las marcas preferidas en la región no está disponible, se sabe que a nivel nacional Bajaj y Suzuki estuvieron entre las más vendidas. Todas estas cifras evidencian el auge del sector automotor regional y las nuevas tendencias en las decisiones de compra de los consumidores.

¿Cómo ha evolucionado la venta de vehículos híbridos y eléctricos en Pereira y Risaralda?

El incremento en la venta de vehículos híbridos y eléctricos en Pereira fue del 290 % en junio de 2026 frente al mismo periodo de 2025, con el registro de 39 unidades comparadas con las 10 matriculadas el año anterior. Risaralda también experimentó un crecimiento relevante, alcanzando el 254 %. Este resultado muestra una adopción creciente de tecnologías más sostenibles entre los compradores locales, aunque persisten dudas sobre la transición desde los vehículos tradicionales.

¿Cuáles son las cifras de ventas de motocicletas en Risaralda y cómo se comparan con el resto del país?

En julio de 2026, Risaralda comercializó 2.955 motocicletas, lo que equivale al 2,24 % del total de ventas nacionales. Con este resultado, el departamento ocupa la posición 14 en el listado de regiones con más alto volumen de ventas de motos a nivel nacional, según datos de Fenalco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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