Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá ha hecho un llamado enfático a todas las personas que participan en la compraventa de vehículos, recordando la importancia de formalizar el traspaso de propiedad inmediatamente después de negociar. Este proceso, que se debe efectuar en cualquiera de las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios, resulta fundamental porque evita que tanto vendedor como comprador enfrenten responsabilidades legales y financieras futuras una vez concluida la transacción, de acuerdo con información oficial de la SDM.

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Es clave destacar que la firma de un contrato de compraventa, por sí sola, no extingue la responsabilidad del antiguo titular. Mientras que el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) no haya registrado el traspaso, quien aparece como propietario en el sistema continuará obligado ante la ley. Esta situación puede traducirse en pagos de comparendos, impuestos atrasados o incluso atender consecuencias legales derivadas de un posible accidente, aunque el anterior dueño ya no tenga el vehículo en su poder.

El trámite de traspaso permite actualizar la información del automotor en el RUNT, transfiriendo el derecho de dominio al nuevo propietario. Así, ambas partes obtienen seguridad jurídica sobre la titularidad del automotor, lo cual respalda la legitimidad de la operación, según la SDM.

Entre los requisitos principales, se exige presentar el documento de identidad original, estar inscrito en el RUNT como persona natural o jurídica y tener el vehículo matriculado en Bogotá con SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes. También se requiere estar al día en multas de tránsito e impuestos. Para personas jurídicas, la autoridad verifica el Certificado de Existencia y Representación Legal consultando el Registro Único Empresarial y Social (RUES).

Los documentos necesarios incluyen el formulario de solicitud de trámite del Registro Nacional Automotor debidamente diligenciado, contrato de compraventa o documento que demuestre la transferencia del derecho de dominio y las improntas del vehículo. Si las improntas resultan difíciles de obtener, es válida la certificación expedida por la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal e Interpol). Además, se debe presentar el recibo de pago de la retención en la fuente y abonar la tarifa del trámite en un banco autorizado.

Para hacer el trámite, ambas partes deben solicitar cita en ventanillamovilidad.com.co y presentarse el día y hora agendados en la sede correspondiente con toda la documentación. Las tarifas para 2026 son: $260.400 para carro y $145.500 para moto, además del 1 % sobre el avalúo como retefuente comercial.

La SDM insiste en la importancia de acudir directamente, sin intermediarios, a la Ventanilla Única de Servicios para evitar inconvenientes y garantizar la legalidad del procedimiento.

¿Cómo se hace el traspaso de un vehículo en Bogotá y cuáles son los documentos necesarios?

Para llevar a cabo el traspaso de propiedad en Bogotá, el vendedor y el comprador deben presentarse en una sede de la Ventanilla Única de Servicios con cita previa. Deben presentar documento de identidad, formulario de solicitud, contrato de compraventa, improntas, paz y salvo de impuestos, SOAT, revisión técnico-mecánica y recibos de pago requeridos. Todo esto garantiza que el RUNT actualice la información y transfiera el dominio legal del vehículo.

¿Qué riesgos corre el antiguo propietario si no realiza el traspaso en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)?

Si el traspaso de propiedad no se formaliza ante el RUNT, el antiguo titular sigue siendo el responsable legal del vehículo. Esto implica posibles sanciones por comparendos, obligaciones fiscales pendientes o eventuales problemas legales por siniestros, aunque ya no posea físicamente el automotor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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