Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ha intensificado su ofensiva contra el crimen durante la primera semana de agosto, logrando resultados significativos en la lucha por la seguridad y convivencia ciudadana. De acuerdo con reportes de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), se ha alcanzado la captura de 442 personas implicadas en diversos delitos. Este numeroso grupo de aprehendidos deberá ahora asumir las consecuencias legales de sus acciones ante la justicia.

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Dentro de las operaciones más destacadas figura la captura de alias ‘Pinto’ y alias ‘La Mona’, dos de los delincuentes más buscados por homicidio en la capital y municipios cercanos. Según las investigaciones de la SIJIN de la Policía Nacional, los detenidos serían miembros de la estructura criminal ‘Egolios’, presuntamente responsables de al menos seis asaltos a carros de valores que superan los 35.000 millones de pesos y el asesinato del intendente Johan Erick Cruz Gutiérrez, ocurrido en Ciudad Bolívar el 2 de julio de 2019. Por estos hechos, se les imputan delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, uso ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas, quedando bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.

En otros operativos, la Policía capturó a seis integrantes de la banda ‘Pirañas’, conocidos por perpetrar robos en supermercados de Bogotá y Soacha. Entre ellos estaban alias ‘La Barbie’, ‘La Flaca’, ‘Pesquero’, ‘Fideo’, ‘Boliviana’ y ‘Mechas’, quienes suman 53 anotaciones judiciales y se les atribuyen al menos 24 hurtos recientes. Los señalados utilizaban armas cortopunzantes y escondían mercancía mientras fingían ser clientes, logrando obtener cerca de 33 millones de pesos mensuales por la venta de lo hurtado.

La ofensiva contra el tráfico de estupefacientes también tuvo avances. En colaboración con la Fiscalía, fueron capturados siete miembros del grupo delincuencial ‘El Mesa’, que operaba en barrios de la capital como Tibabuyes Occidental, Rincón Norte y Puerta al Sol. Alias ‘Barbas’, supuesto administrador, lideraba la recolección de dinero, mientras otros integrantes se encargaban del almacenamiento de drogas y armas. Según la SDSCJ, sus actividades criminales les generaban rentas semanales de hasta 100 millones de pesos.

Finalmente, otro caso relevante fue la detención de un hombre de 53 años que intentó hurtar 42 millones de pesos intimidando a una mujer con un arma cortopunzante y gas pimienta en Kennedy. Gracias a la rápida actuación policial y ciudadana, el dinero fue recuperado y el individuo, con antecedentes por hurto y porte ilegal de armas y drogas, quedó a disposición de la Fiscalía.

Las autoridades reiteran la importancia de reportar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, como parte esencial en la búsqueda de una ciudad más segura.

¿Cuántas personas fueron capturadas en Bogotá durante la primera semana de agosto de 2026?

Según la Policía de Bogotá, en los primeros días de agosto de 2026 fueron capturadas 442 personas por distintos delitos, afectando directamente la seguridad de los ciudadanos y mostrando la efectividad de la labor articulada entre entidades de seguridad local y nacional.

¿Cuáles son las principales estructuras criminales desmanteladas recientemente en Bogotá?

Durante los recientes operativos, las autoridades desarticularon grupos como ‘Egolios’, responsables de millonarios robos y homicidios; la banda ‘Pirañas’, dedicada al hurto en supermercados; y ‘El Mesa’, vinculada al tráfico de estupefacientes y homicidios, con una amplia presencia en barrios estratégicos de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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