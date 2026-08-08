Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá celebró su cumpleaños número 488 con un gesto que va mucho más allá de la simple conmemoración: una iniciativa cultural liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo la dirección de Carlos Fernando Galán, distribuyó 4.880 ejemplares de la colección Capital de ‘Libro al Viento’, de acuerdo con información de la Alcaldía y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Esta entrega se llevó a cabo en colaboración con TRANSMILENIO S.A., el sistema de transporte masivo de la ciudad, y fue realizada en cuatro estaciones estratégicas: Las Aguas, Universidades, Universidad Nacional y Museo del Oro. El objetivo fue permitir que los usuarios del transporte público pudieran acceder gratuitamente a una variedad de géneros literarios, como crónicas, cuentos y novelas, mientras transitaban por la capital.

Sigue a PULZO en Discover

Según María Claudia Parias Durán, directora general de Idartes, esta acción es coherente con la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad, y busca que la literatura circule libremente por la ciudad, llegando especialmente a quienes viajan diariamente en TransMilenio. Como ella lo expresó: “Esta entrega masiva es un regalo para Bogotá: una invitación a que la literatura circule libremente y llegue a más personas, especialmente a quienes transitan diariamente por el sistema de transporte público”.

Durante la jornada de distribución, los bogotanos pudieron recibir dos títulos destacados de la colección. El primero de ellos, el número 183, ‘Bogotá y Medellín Contadas’, recopila miradas, momentos y voces sobre las dos principales ciudades del país. El segundo, una novedad de este año, corresponde al título número 186: ‘Bogotá Rapeada’, dedicado a las historias de cinco artistas representantes del rap y el hip hop de la capital colombiana.

Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio S.A., resaltó que “un viaje también puede ser una oportunidad para descubrir nuevas historias”, especialmente en el Eje Ambiental, una de las troncales con más flujo de pasajeros y estudiantes universitarios, donde se desarrolló la entrega de libros. De esta manera, la alianza entre Idartes y el sistema de transporte público reafirma el compromiso de Bogotá con el acceso abierto a la lectura y el fortalecimiento de la cultura, haciendo del espacio público un escenario de encuentro con la literatura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la entrega de libros gratis en TransMilenio por el cumpleaños de Bogotá?

La celebración de los 488 años de Bogotá incluyó la entrega gratuita de 4.880 libros de la colección Capital de ‘Libro al Viento’ en cuatro estaciones clave de TransMilenio. La actividad, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Idartes y TransMilenio S.A., acercó títulos literarios a la ciudadanía durante sus recorridos por el sistema de transporte, fomentando así la lectura en espacios cotidianos.

¿Qué títulos de la colección ‘Libro al Viento’ se entregaron y de qué tratan?

Entre los títulos destacados entregados estuvieron el número 183, ‘Bogotá y Medellín Contadas’, que reúne distintas perspectivas sobre ambas ciudades, y el número 186: ‘Bogotá Rapeada’, que compila las historias de cinco artistas de la escena rap y hip hop capitalina, mostrando la diversidad cultural y literaria de la colección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z