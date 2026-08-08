Por: Portal Bogotá

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En el marco de los 488 años de la fundación de Bogotá, la Policía Nacional, a través de la Policía de Bogotá y el Grupo de Policía Comunitaria, lanzó la campaña "Un solo parche por Bogotá" con el objetivo de fortalecer la relación entre la institución y la ciudadanía. Esta iniciativa busca resaltar la importancia de la convivencia, la seguridad y la participación activa de los habitantes de la capital del país, invitando a la comunidad a reafirmar su sentido de pertenencia en una de las celebraciones más significativas para los bogotanos, de acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá.

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La campaña se desarrolla simultáneamente en las 19 localidades de la ciudad, aprovechando los 154 Centros de Atención Inmediata (CAI), donde la Policía de Bogotá, autoridades locales, líderes comunales, organizaciones sociales, adultos mayores, niños, jóvenes y familias participan de actividades lúdico-recreativas y comunitarias. El propósito principal es consolidar la seguridad ciudadana, fortalecer la convivencia y fomentar la participación de las personas en la construcción colectiva de los entornos vecinales.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, entre las principales acciones de la jornada se destacan tres concursos comunitarios diseñados para motivar la unión y el trabajo en equipo: la creación de la bandera de Bogotá más grande, la elaboración del mapa más creativo de la ciudad y la mayor convocatoria comunitaria en cada CAI. Estas competencias no solo contribuyen al fortalecimiento del tejido social, sino que reflejan la creatividad y el amor de los ciudadanos por Bogotá.

Uno de los eventos centrales, el ‘Ajiaco comunitario más grande de Bogotá’, tuvo lugar en la Plazoleta del 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal. Esta actividad fusionó la gastronomía tradicional con la identidad bogotana y generó un escenario propicio para la integración y el sentido de pertenencia en torno al cumpleaños de la capital.

La Alcaldía de Bogotá también resalta que esta celebración se logró gracias al trabajo mancomunado entre la Policía de Bogotá, las alcaldías locales, las juntas de acción comunal y diversos actores sociales, quienes cada día contribuyen al fortalecimiento de la convivencia y la seguridad en los barrios bogotanos.

Finalmente, la invitación de la Policía de Bogotá es a que la ciudadanía se mantenga activa en estas iniciativas y continúe apropiándose de los espacios públicos, demostrando que la unión entre comunidad e instituciones es fundamental para construir una ciudad más segura y solidaria. También recomiendan hacer uso de la Línea de Emergencias 123 para denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia, señalando que la denuncia ciudadana es esencial para combatir el crimen y avanzar hacia una Bogotá más segura.

¿Qué actividades hicieron parte de la campaña 'Un solo parche por Bogotá'?

Durante la jornada de celebración, la comunidad participó en actividades lúdico-recreativas, concursos como la creación de la bandera más grande de Bogotá, el mapa más creativo de la ciudad y la mayor convocatoria comunitaria en los CAI. Además, se realizó el 'Ajiaco comunitario más grande de Bogotá', integrando tradición culinaria y sentido de pertenencia.

¿Cuál es el papel de la Policía de Bogotá en la convivencia y seguridad ciudadana?

La Policía de Bogotá, junto con alcaldías locales y organizaciones sociales, desempeña un papel clave al promover actividades que fortalecen la convivencia y la participación comunitaria. Estas acciones buscan consolidar la seguridad y reforzar los lazos entre la institución y los ciudadanos, estimulando la construcción colectiva de entornos seguros y solidarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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