Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La capital colombiana sigue abriendo puertas al empleo con una nueva convocatoria dirigida a quienes buscan oportunidades laborales. En esta ocasión, Aguas de Bogotá, empresa dedicada a la gestión de servicios públicos en la ciudad, ha anunciado la realización de la Tercera Feria de Empleo, un evento presencial donde los interesados podrán postularse a más de 100 vacantes para trabajar en diferentes zonas de Bogotá. La jornada se efectuará el martes 11 de agosto de 2026, desde las 8:30 a. m. hasta las 2:00 p. m., en el Auditorio Principal del Club CAFAM Madelena, que se encuentra ubicado en la calle 57 Sur # 67 - 71, cerca de la estación Madelena del sistema de transporte TransMilenio, facilitando así el acceso para quienes deseen asistir.

Sigue a PULZO en Discover

Para participar, es indispensable llevar la hoja de vida impresa y el documento de identidad, ya que estos documentos permitirán la postulación directa a las ofertas presentadas durante la feria. De acuerdo con la información oficial divulgada por Aguas de Bogotá, no es necesario acudir a intermediarios ni pagar por el acceso a estas vacantes, una aclaración relevante en prevención de posibles intentos de estafa que suelen afectar este tipo de convocatorias.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ para acercar a los ciudadanos a oportunidades reales de trabajo y fortalecer así la inclusión laboral en la capital. Además, Aguas de Bogotá invita a difundir esta información entre familiares y amigos que se encuentren en búsqueda de empleo, fomentando el acceso abierto y transparente.

Para quienes buscan consejos útiles sobre cómo enfrentar procesos de selección, armar una hoja de vida efectiva, o se interesan en convocatorias de cursos gratuitos y certificables, la Alcaldía de Bogotá ofrece el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, donde es posible recibir novedades constantes relacionadas con el mundo laboral. Mantenerse informado a través de estos canales oficiales resulta fundamental para aprovechar al máximo las oportunidades disponibles y evitar caer en ofertas fraudulentas.

¿Cómo postularse a las vacantes laborales de la Feria de Empleo de Aguas de Bogotá?

Para postularse, usted debe acudir personalmente el 11 de agosto de 2026 al Auditorio Principal del Club CAFAM Madelena, llevar su hoja de vida impresa y el documento de identidad, y acercarse a las mesas de inscripción de la feria, de acuerdo con la información proporcionada por Aguas de Bogotá. No se requiere inscripción previa ni pago de dinero.

¿Qué precauciones debe tener para evitar estafas en ferias de empleo en Bogotá?

De acuerdo con la convocatoria, Aguas de Bogotá enfatiza que ningún proceso requiere intermediarios ni pagos. Por lo tanto, usted debe desconfiar de quienes soliciten dinero o datos personales adicionales; siempre valide la información en los canales oficiales para asegurar la veracidad de la oferta laboral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z