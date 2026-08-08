Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ha enfocado sus esfuerzos en asegurar los derechos de las mujeres, especialmente en los entornos laborales. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) ha hecho un llamado relevante: incentivar la lactancia no debe suponer que toda la responsabilidad recaiga únicamente en las mujeres o personas con capacidad de lactar. Para aquellas que opten por esta práctica, es fundamental contar con información clara, acompañamiento adecuado y condiciones laborales que les permitan ejercer la lactancia sin ver comprometidos su trabajo, ingresos o proyectos personales, según lo destacado por SDMujer.

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En este contexto, resulta indispensable analizar las dificultades que enfrentan muchas madres en el mercado laboral de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en Bogotá las mujeres de 40 a 59 años con hijos menores de cinco años experimentan una reducción del 53,9 % en sus ingresos por hora trabajada. Este hallazgo refleja una gran desigualdad y deja en evidencia cómo los roles de cuidado pueden impactar negativamente la autonomía económica de las mujeres.

Según una encuesta realizada por Unicef y Deloitte, aplicada a 305 empresas de América Latina y el Caribe, el 68 % de las grandes compañías dispone de salas de lactancia en sus instalaciones. Sin embargo, únicamente el 39 % cuenta con políticas de no discriminación hacia trabajadoras lactantes. Esta diferencia revela que habilitar espacios físicos para lactar es insuficiente si no se acompaña de políticas que garanticen la permanencia laboral y la trayectoria profesional de quienes deciden lactar.

SDMujer insiste en que la lactancia debe ser una opción libre e informada y no una obligación impuesta. Algunas mujeres no desean lactar, otras no pueden, y existen personas con capacidad de lactar que no se identifican como mujeres. Por este motivo, es fundamental el respeto y la autonomía en las decisiones de cada persona, evitando presiones, estigmatización o discriminación en el entorno laboral.

La creación de espacios adecuados, el ajuste de horarios y el establecimiento de medidas que permitan equilibrar el trabajo remunerado con las responsabilidades de cuidado son necesidades que siguen vigentes. Asegurar el derecho a lactar dignamente es una responsabilidad compartida entre familias, empresas, instituciones y la sociedad en general. La decisión de lactar es individual, pero facilitar las condiciones para hacerlo corresponde a todos los actores sociales.

¿Cuáles son los principales retos laborales que enfrentan las mujeres lactantes en Bogotá?

Las barreras más notorias están relacionadas con la reducción de ingresos, discriminación en el entorno de trabajo y poca flexibilidad de horarios. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y ANIF, las madres con hijos pequeños sufren una caída notable en sus ingresos, lo cual impacta su autonomía económica y su permanencia laboral.

¿Por qué contar con salas de lactancia no es suficiente para proteger los derechos laborales de las trabajadoras?

Contar con un espacio físico como una sala de lactancia, según los hallazgos de Unicef y Deloitte, es solo una parte. Sin políticas integrales de no discriminación y medidas que garanticen estabilidad en el empleo y oportunidades de crecimiento, las trabajadoras lactantes pueden enfrentar estigmatización y dificultades para mantener su trayectoria profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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