Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebrará su aniversario número 488 en agosto de 2026 y la ciudad ya se prepara para vivir una jornada especial con el Festival de Verano, según información oficial suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Este evento busca congregar a ciudadanía y visitantes en torno a dos actividades principales durante el domingo 9 de agosto: la Carrera Canicross y el Strongman Bogotá. La cita será en el emblemático parque Simón Bolívar, ubicado en la localidad de Teusaquillo, espacio reconocido por acoger multitudinarias actividades recreativas y deportivas.

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La Carrera Canicross invita a los habitantes de la ciudad a participar junto a sus animales de compañía en una experiencia recreativa creada para fortalecer el vínculo humano-animal, disfrutar del aire libre y promover tanto la actividad física como la tenencia responsable de mascotas. De acuerdo con información del IDRD, esta competencia en equipo requiere inscripción previa a través de los enlaces oficiales que la entidad compartirá en sus redes sociales, y tendrá lugar desde las 7:00 a. m. hasta las 11:30 a. m. De esta manera, Bogotá abre un espacio incluyente donde el bienestar animal y el deporte convergen.

En paralelo se desarrollará la competencia Strongman Bogotá, diseñada para quienes buscan exhibir fuerza y disciplina. En ella, atletas de alto rendimiento demostrarán sus capacidades físicas en pruebas que exigen levantar, arrastrar y cargar pesos extremos en el menor tiempo posible. Según la descripción del propio IDRD, las pruebas de tipo ‘strongman’ evalúan la fuerza máxima, la resistencia y la técnica, a través de desafíos intensos realizados entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., también en el parque Simón Bolívar.

Ambas actividades integran la agenda del Festival de Verano 2026, cuya programación puede consultarse en el sitio web oficial de la Alcaldía, las redes sociales del IDRD y la aplicación Vive IDRD. Las autoridades recomiendan verificar los horarios, requisitos de inscripción y acceso, ya que la agenda puede ajustarse por motivos operativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la Carrera Canicross del Festival de Verano 2026 en Bogotá?

La inscripción para la Carrera Canicross, de acuerdo con información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), debe hacerse a través del enlace que la entidad compartirá en sus redes sociales oficiales. Es importante revisar estos canales antes del evento para asegurar la participación.

¿En qué consiste la competencia Strongman Bogotá durante el Festival de Verano?

Strongman Bogotá es una competencia de fuerza extrema en la que atletas realizan pruebas como levantar, arrastrar y cargar objetos pesados en el menor tiempo posible, evaluando no solo la fuerza máxima, sino también la resistencia física y la técnica, según detalla el IDRD.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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