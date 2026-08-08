Por: Portal Bogotá

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Otilia Garzón Jiménez vivió durante años en una casa que no ofrecía el bienestar y la comodidad que ella anhelaba. Diversos espacios de su vivienda, como el garaje y la cocina, estaban en obra negra: sin acabados, entre el polvo y sin funcionalidad. Las dificultades económicas impidieron que su familia pudiera avanzar con la finalización de los trabajos, a pesar de los esfuerzos de su hijo por construir una cocina y un mesón. Sin recursos suficientes, el sueño de un hogar adecuado permaneció inalcanzable para Otilia.

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Esta situación dio un giro cuando la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), entidad del distrito capital, intervino a través de su programa de mejoramiento de vivienda. Según la misma Otilia, gracias a este programa los espacios inconclusos de su casa fueron completamente transformados. “Estoy muy agradecida con la Secretaría del Hábitat por el mejoramiento de vivienda que me hicieron, me encuentro muy feliz y contenta”, expresó. El impacto fue tangible: el garaje, el comedor y la cocina, antes sumidos en el descuido, ahora lucen terminados, bien acabados y funcionales. El mesón fue por fin construido y los espacios, antes cubiertos de polvo, ahora reflejan un ambiente renovado y familiar.

Más allá de la infraestructura, el caso de Otilia evidencia cómo estas intervenciones aportan tranquilidad y mejoran la vida cotidiana de las personas beneficiadas. Según la publicación de la Secretaría del Hábitat, mediante programas como #MejoraTuCasa, las familias pueden acceder a remodelaciones significativas que representan avances en seguridad, confort y bienestar. El relato invita a otros ciudadanos a inscribirse y aprovechar estas oportunidades, pues Otilia misma motiva a sus vecinos y amigos a no dejar pasar estas iniciativas.

La experiencia de Otilia ilustra que el mejoramiento de vivienda tiene impacto más allá de los materiales: es una apuesta por la dignidad y la calidad de vida, reflejando el compromiso de la Secretaría Distrital del Hábitat con la construcción de hogares más humanos y seguros. Según la SDHT, las personas interesadas pueden consultar requisitos y ofertas actuales para acceder a estos programas en la ciudad de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder al programa de mejoramiento de vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat?

De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, las personas interesadas en mejorar sus viviendas propias pueden consultar requisitos, proyectos y toda la información oficial sobre los programas en el portal institucional de la entidad. Es un proceso abierto para quienes buscan una transformación de su vivienda en Bogotá, similar a la experiencia de Otilia Garzón Jiménez.

¿Qué impacto tiene el mejoramiento de vivienda en la calidad de vida de las familias?

Según testimonios y publicaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat, el mejoramiento de vivienda no solo se refleja en la transformación física de los espacios, sino también en el bienestar integral de las familias beneficiadas. Proporciona mayor seguridad, funcionalidad y confort, además de aportar tranquilidad y satisfacción al brindar condiciones dignas para la convivencia familiar.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.