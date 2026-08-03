Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Un instante cotidiano, como la espera en una fila de parqueadero, puede esconder el punto de partida para un gran emprendimiento. Así lo cuenta Luis Arias, quien a raíz de una simple frase: “Ojalá aquí recibieran transferencias”, reflexionó sobre el origen de las mejores ideas. De acuerdo con él, solemos imaginar que los grandes emprendimientos surgen en entornos formales, rodeados de personas creativas y pizarras repletas de diagramas, pero la realidad es mucho más sencilla. Las ideas más valiosas, según Arias, suelen brotar del cansancio ante problemas y molestias repetidas en la vida diaria.

Sigue a PULZO en Discover

Muchos reclamamos por situaciones como el tráfico, las largas filas o los procesos engorrosos para acceder a servicios de salud. Sin embargo, Arias subraya que pocos transforman esas incomodidades en negocios. Expone cómo frases frecuentes, del tipo “esto debería ser más fácil”, suelen quedarse en el aire en vez de convertirse en una chispa para emprender. En sus palabras, la diferencia entre quienes avanzan y quienes siguen esperando radica en decidir aprovechar la oportunidad escondida en esas quejas.

El texto aclara también un mito común: no es necesario inventar productos revolucionarios. Muchas personas, explica Arias, abandonan sus intentos de emprendimiento en busca de la idea perfecta, esperando el momento ideal o una revelación de creatividad. Mientras esperan, las verdaderas oportunidades pasan desapercibidas cada día en la cotidianidad. Para ejemplificarlo, menciona situaciones como el tiempo que invierte una madre en preparar las loncheras, la dificultad de los adultos mayores para pedir citas médicas por internet, o la pérdida de clientes en pequeños negocios por contestaciones tardías en redes sociales.

A través de una conversación con un amigo, Arias destaca la importancia de preguntarse qué es lo que realmente le quita el sueño a cada uno: esa suele ser la verdadera fuente de las ideas. El hábito fundamental es aprender a observar: mirar con curiosidad y convertir los problemas propios, o los de quienes nos rodean, en oportunidades de negocio. Y, si la incomodidad es compartida con otras personas, puede ser el inicio de un proyecto con futuro.

Finalmente, Arias enfatiza que el camino del emprendimiento empieza mucho antes del registro oficial de una empresa; comienza en el momento en que decidimos cuestionar lo cotidiano y buscar nuevas respuestas. Incluso las recetas familiares escritas a mano pueden transformarse en un valioso negocio digital, si se observa más allá de lo común.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los problemas cotidianos son una fuente de ideas para el emprendimiento?

Los problemas diarios representan oportunidades porque afectan a muchas personas y no requieren ser explicados ni justificados. Al estar tan presentes y ser tan reconocibles, facilitan identificar necesidades reales. Si el problema incomoda a varios y aún no ha sido resuelto eficazmente, según el relato de Luis Arias, es muy probable que exista espacio para una solución creativa convertida en negocio.

¿Qué significa observar con curiosidad en el contexto del emprendimiento?

Observar con curiosidad implica mirar los problemas cotidianos y las rutinas no solo como molestias inevitables, sino como posibles oportunidades para resolver necesidades compartidas. Tal como explica Arias, consiste en preguntarse por qué ocurren ciertas situaciones y cómo podrían mejorarse, en vez de resignarse. Es ese hábito de indagar y preguntarse “¿cómo se podría hacer distinto?” lo que convierte la observación en el primer paso del emprendimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z