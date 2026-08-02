Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La Alcaldía de Ibagué presentó la convocatoria 2026 del Portafolio Municipal de Estímulos para Jóvenes, una iniciativa que busca apoyar a la juventud de la capital de Tolima. Con una inversión de 300 millones de pesos, este programa otorgará 40 incentivos destinados a respaldar propuestas innovadoras y aportar al crecimiento personal, profesional y social de los jóvenes entre 14 y 28 años. De acuerdo con la información oficial, las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de agosto, lo que ofrece a los interesados un plazo determinado para postular sus ideas y emprendimientos.

Sigue a PULZO en Discover

El proyecto es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario y pretende fortalecer iniciativas en varios frentes clave: social, cultural, deportivo, inclusión y participación juvenil. No solo se enfoca en propuestas de desarrollo comunitario, sino que también busca impulsar nuevas ideas de negocio y fortalecer aquellas empresas jóvenes que ya han comenzado a operar. Con esto, el programa quiere ampliar el horizonte de posibilidades para la juventud de Ibagué, brindando respaldo económico y visibilidad institucional a proyectos que contribuyan al bienestar colectivo de la ciudad.

La convocatoria está estructurada en seis líneas de participación distintas. Cuatro de ellas están orientadas hacia proyectos sociales y comunitarios, mientras que las otras dos han sido diseñadas para emprendimientos; una para ideas en etapa inicial y otra para negocios que buscan consolidarse. Este modelo reconoce la diversidad de intereses y necesidades entre los jóvenes, facilitando espacios tanto para quienes desean impactar desde el trabajo social como para aquellos que ven en el emprendimiento una vía para su desarrollo personal y profesional.

Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario, invitó a la juventud local a sumarse al proceso: “Invitamos a los jóvenes de Ibagué a creer en sus ideas y participar en esta convocatoria. Destinamos 300 millones de pesos para respaldar iniciativas sociales y emprendimientos, porque queremos seguir generando oportunidades para las juventudes de la ciudad”. Con esto, la Alcaldía reitera su compromiso con el liderazgo juvenil, la participación ciudadana y la promoción de nuevas oportunidades para los jóvenes ibaguereños.

Las y los interesados podrán conocer los requisitos y enviar sus postulaciones dentro del plazo estipulado, consultando las líneas disponibles que la administración municipal ha definido. La apuesta oficial, según la información entregada, es que este portafolio se convierta en motor de desarrollo y oportunidad para la juventud de Ibagué.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al Portafolio Municipal de Estímulos para Jóvenes de Ibagué?

Para postularse a esta convocatoria, es necesario tener entre 14 y 28 años y presentar propuestas que encajen en alguna de las seis líneas de participación establecidas por la Alcaldía de Ibagué. Las personas interesadas deberán consultar los detalles y requisitos específicos habilitados por la Administración Municipal antes del 21 de agosto, según la información anunciada.

¿Qué beneficios brinda la convocatoria de incentivos para jóvenes de Ibagué y cómo impacta a la comunidad?

La convocatoria otorga 40 estímulos económicos a jóvenes, orientados a fortalecer proyectos sociales, culturales, deportivos, comunitarios y de emprendimiento. Este respaldo no solo impulsa el desarrollo profesional y personal de los participantes, sino que también fomenta el liderazgo, la participación y la dinamización del tejido social en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.