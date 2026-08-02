Aunque la grabación no es nueva, pues fue publicada inicialmente el 7 de agosto de 2025, cuando apenas comenzaba su campaña presidencial, el video volvió a proyectarse el pasado 24 de julio de 2026 durante el encuentro “CAF, un aliado estratégico de Colombia 2026-2030”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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En las imágenes se observa al presidente electo cantando una versión propia del himno, recordando su faceta como artista lírico. El audiovisual combina escenas de su interpretación con imágenes de su campaña, paisajes colombianos, ciudadanos y figuras políticas como el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, la controversia no se centra en su interpretación vocal, sino en las modificaciones que introdujo a la obra. Además de cambios en la musicalización, el video incorpora frases relacionadas con su campaña política.

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Entre ellas aparecen expresiones como: “La defenderemos por la razón o por la fuerza en sus horas más oscuras”, “Firmes por la Patria, hermanos colombianos” y “Defensores de la patria, ¡a la carga!”, que no hacen parte de la versión oficial del Himno Nacional.

La difusión del video generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos seguidores del mandatario electo elogiaron su interpretación y aseguraron que transmite solemnidad y esperanza de cara al inicio de su gobierno, otros cuestionaron que se hubieran realizado modificaciones a uno de los principales símbolos patrios del país.

Las críticas también llegaron desde el ámbito jurídico. El expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, recordó que la letra y la música del Himno Nacional están protegidas por la Ley 33 de 1920, que reconoce oficialmente la composición escrita por Rafael Núñez y musicalizada por Oreste Síndici.

En declaraciones a Noticias Uno, Linares afirmó que el presidente de la República no tiene competencia para modificar el himno por decisión propia.

“El presidente carece de competencia para modificar por decisión propia el contenido de una norma legal, aun cuando se trate de un acto oficial. Si quisiera hacerlo, debería promover un proyecto de ley ante el Congreso de la República. Solo mediante una nueva ley podría alterarse oficialmente la letra o la música del Himno Nacional”, señaló el exmagistrado.

Asimismo, advirtió que “si en un acto oficial del Estado se presenta una versión con cambios sustanciales en la letra o en la música, como si fuera la versión oficial, ello podría ser incompatible con la Ley 33 de 1920”.

Hasta el momento, el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella no ha emitido un pronunciamiento sobre las críticas que ha generado la utilización de esta versión del Himno Nacional. De hecho, él no ha dicho que lo vaya a usar durante su periodo electoral, pero desde ya se abre el debate.

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