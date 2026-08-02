Por: VALORA ANALITIK

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El gobierno de Abelardo De la Espriella se posesiona el 7 de agosto con un sector de transporte de carga presionado por tres frentes que llevan al menos tres años acumulándose: una estructura de costos que crece por encima de la inflación, una red vial con cierres recurrentes y un patrón de bloqueos que el gremio transportador cifra en billones de pesos al año.

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El volumen movilizado no es menor: según el Ministerio de Transporte, durante 2025 se movieron más de 151 millones de toneladas de mercancías y en lo corrido de 2026 ya se superan los 67 millones.

Durante los primeros meses de 2026, el Ministerio de Transporte registró que el costo de movilización de la carga aumentó entre 5 % y 9 %, mientras que el costo por hora presentó incrementos más altos, entre 21 % y 30 %, principalmente por el aumento en los costos fijos de la operación.

La cartera atribuyó el comportamiento al incremento del salario mínimo para 2026, el ajuste en el precio del ACPM y la actualización de tarifas de peajes. A esto se suman los tiempos logísticos: cada hora adicional de cargue y descargue representa un aumento de 7,9 % en los costos.

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La ministra saliente, María Fernanda Rojas, señaló que el seguimiento permite entender cómo se están moviendo los costos y trabajar en medidas que mejoren la eficiencia del transporte. El Ministerio de Transporte anunció entonces que continuaría monitoreando las variables a través del Portal Logístico de Colombia Sice-TAC.

La medición del DANE confirma la tendencia. El Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) registró en junio de 2026 una variación anual de 6,32 %, con costos fijos y peajes en 7,55 %, el componente de mayor incidencia, con 3,57 puntos porcentuales, y combustibles en 6,65 %. Entre diciembre de 2025 y junio de 2026 el indicador acumuló 5,89 %.

El componente que más presiona la estructura no es el combustible. En mayo de 2026, el costo asociado a conductores y ayudantes aumentó 15,47 % anual, según el mismo índice.

Bloqueos en Colombia: $ 12,4 billones en pérdidas desde 2023

El Bloqueómetro de Colfecar contabilizó 2.627 cierres entre enero de 2023 y abril de 2026, con una tendencia al alza que pasó de 742 bloqueos en 2023 a 837 en 2025, y una afectación directa a 28.000 vehículos y 1.200 empresas transportadoras. Las pérdidas estimadas por el gremio, $12,4 billones, equivalen a cerca del 8 % del valor de operación anual del sector de carga terrestre. El departamento del Cauca concentra la mayor cantidad de cierres.

El diagnóstico del gremio apunta a un problema de incumplimiento institucional más que de conflictividad puntual: las autoridades comprometen acuerdos con las comunidades que, al no cumplirse, generan nuevos cierres en los mismos puntos, patrón que Colfecar identifica en el 68 % de los casos registrados.

El gremio presentó su análisis ante el Ministerio del Interior en tres reuniones durante 2024 y 2025 y radicó derecho de petición ante la Presidencia de la República sin recibir respuesta de fondo.

Entre enero y abril de 2026 el gremio reportó 247 cierres en vías nacionales y secundarias, con 3.846 horas de afectación y pérdidas superiores a $1,8 billones. Colfecar advierte, además, que sus cifras cubren únicamente vías nacionales y secundarias, por lo que el conteo real sería mayor si se incluyeran vías terciarias y urbanas.

Esas cifras miden la pérdida del transportador. Del lado del generador de carga el cálculo es otro, porque la exposición se corre hacia la interrupción del negocio. José Carrión, gerente de Placement de Gallagher Colombia, sostiene que un cierre vial puede detener la cadena de abastecimiento completa de una empresa, incumplir compromisos comerciales y golpear sus resultados financieros, con un impacto que supera el valor de la mercancía inmovilizada. Bajo ese escenario, agrega, las compañías terminan cubriendo contingencias que van desde accidentes de tránsito y hurto de mercancía hasta responsabilidad civil e interrupción de operaciones.

A esto se suman las restricciones de movilidad en Cauca, Chocó y Norte de Santander por presencia de grupos armados ilegales, además de la piratería terrestre y el hurto de mercancías.

Lo que ha dicho la ministra designada

Elsa Noguera fue designada el 7 de julio, cuando De la Espriella anunció seis nombres de su gabinete para el periodo 2026-2030. En su cuenta de X, la exgobernadora del Atlántico agradeció la designación y planteó su enfoque en términos de ejecución de obras: cuando el transporte avanza, avanzan las regiones y crece la economía, escribió, y agregó que cuando las obras se ejecutan mejora la vida de millones de colombianos.

Es su segundo cargo ministerial: fue ministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos y gobernadora del Atlántico entre 2020 y 2023.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.