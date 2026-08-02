Por: El Espectador

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Las divisiones al interior del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, han quedado aún más expuestas tras una reciente cumbre encabezada por el propio Uribe en Antioquia. En ese encuentro clave, al que asistieron congresistas y figuras influyentes de la colectividad, se revisaron temas estratégicos para los próximos años en el Congreso, la posición frente al gobierno de Abelardo de la Espriella y las proyecciones para las elecciones regionales del 2027, según lo informado por El Espectador.

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Durante la cita, una intervención de la exsenadora Paloma Valencia generó intenso debate. Valencia afirmó: “Tenemos que entender muy claramente en qué partidos es que estamos. Este no es un partido de derecha. El que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve como se mueren de hambre los ciudadanos, está en el partido equivocado”. Esta referencia a Friedrich Hayek, economista defensor de las libertades económicas y del papel reducido del Estado, fue vista como un intento de Valencia de distanciar al partido del espectro tradicional de la derecha.

María Fernanda Cabal, también exsenadora y una de las principales referentes del uribismo, rechazó tajantemente las palabras de Valencia. En sus redes sociales expresó que durante 15 años defendió banderas como la libertad, la seguridad, la propiedad privada y la iniciativa empresarial, y cuestionó que ahora se pretenda renunciar a esos principios. Cabal calificó la postura de Valencia como una “catástrofe ideológica” y denunció una crisis interna de identidad en el partido. En medio del desacuerdo, Cabal inició el proceso para retirarse del Centro Democrático y buscaría conformar su propio movimiento político.

El representante Daniel Briceño, quien obtuvo la mayor votación para el Congreso en las últimas elecciones, también criticó la estrategia de negar la relación del partido con la derecha y manifestó que ese camino “ya fracasó”. Otra voz en contra fue Andrés Forero, senador fundador del partido, quien reivindicó el pensamiento de Hayek y Adam Smith y defendió que la preocupación por los más necesitados no es exclusiva de la izquierda.

Incluso Tomás Uribe, hijo del expresidente, opinó citando una reflexión sobre los libertarios que se desmarcan tanto de la derecha como de la izquierda. Ante la polémica, Paloma Valencia aclaró que no significa que el partido sea de centro o de izquierda, sino que “esas categorías no dicen nada”. Explicó que el Centro Democrático se define por la seguridad, la libertad económica, la política social y la disciplina para buscar soluciones a los problemas.

¿Por qué hay divisiones ideológicas recientes en el Centro Democrático de Colombia?

Las divisiones actuales en el Centro Democrático se evidencian en el choque entre figuras como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, quienes debaten si el partido debe identificarse abiertamente con la derecha o tomar distancia de esas etiquetas. Esta discusión surgió tras declaraciones de Valencia que restaban importancia a la identidad de derecha del partido, provocando una reacción en cadena entre dirigentes que reclaman fidelidad a los principios fundacionales.

¿Qué quiso decir Paloma Valencia cuando afirmó que el Centro Democrático no es de derecha?

Paloma Valencia explicó que su frase busca cuestionar la utilidad de las categorías políticas tradicionales, señalando que el Centro Democrático cree en la seguridad, la libertad económica y un estado austero, pero no se encasilla estrictamente como partido de derecha, centro o izquierda. Su posición generó desacuerdos internos, pues algunos militantes interpretaron sus palabras como un alejamiento de los principios defendidos históricamente por el partido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.