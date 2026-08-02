La respuesta de Gustavo Petro al abogado de Angie Rodríguez luego del anuncio de una tutela por la decisión de declarar insubsistente a la gerente del Fondo de Adaptación llevó a un nuevo capítulo.

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La publicación del presidente de Colombia no solo abrió campo para hablar acerca del controversial caso con la exfuncionaria, sino para lanzarle una pregunta al litigante Wilson Ruiz acerca de su participación en política, tema que provocó la reacción de ese hombre.

“El señor Wilson Ruiz Orejuela tiene algo por qué responder: Le pregunto ¿usted señor Wilson Ruiz Orejuela, excandidato poco afortunado para la elecciones a Congreso por el movimiento de la extrema derecha, no compró votos a 100.000 pesos? Le pregunto en mi derecho a la petición”, escribió el mandatario desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

Lo cierto es que el asunto tomó un rumbo diferente a la mencionada determinación sobre Angie Rodríguez en el Gobierno Nacional y provocó el cruce directo sobre su camino como profesional. Allí, aprovechó para referirse indirectamente a los señalamientos contra la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022.

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“Señor Petro, tengo más de 30 de años experiencia donde me he caracterizado, y el país me ha reconocido, por mi trabajo honesto y encaminado a defender la Constitución y la Ley. Le respondo: yo no compré votos. Tampoco violé los topes electorales, el gerente de mi campaña no está investigado, mis gerentes en las regiones no están siendo procesados, no recurrí a pactos en las cárceles para que los criminales apoyaran mi candidatura y tampoco promoví el voto fusil en el país”, afirmó.

De hecho, no solo se le plantó al mandatario colombiano sino que lo retó a llevar al caso a las autoridades correspondientes, a su vez que lo cuestionó por desentenderse del tema inicial.

“Si realmente tiene pruebas de lo que afirma, preséntelas de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación, si no las tiene, lo que corresponde es rectificar. Usted intenta desviar la atención hacia mí, cuando el debate acá es sobre su actuar presuntamente delictivo sobre la señora Angie a Rodríguez”, afirmó.

Incluso, como parte punzante de su respuesta dentro de este cruce desde sus espacios personales en X, remarcó los fallos de digitación que tuvo el presidente de Colombia en la publicación original para criticar su salud mental.

“Como última reflexión, señor Petro: por la forma en que está escrito su mensaje, con evidentes errores de redacción y ortografía, muchos colombianos nos preguntamos qué ocurrió al momento de publicarlo. ¿Se encuentra bien y con los 5 sentidos?”, concluyó.

No es la primera vez que se pone en duda la condición de Gustavo Petro durante su administración como jefe de Estado, cargo en el que estará hasta el próximo viernes 7 de agosto.

¿Quién es Wilson Ruiz Orejuela?

Wilson Ruiz Orejuela es un jurista, académico y político colombiano de amplia trayectoria profesional en el sector público y el ámbito constitucional del país.

Nacido en Florida, Valle del Cauca, obtuvo su título de abogado en la Universidad Libre de Cali y posteriormente concluyó su doctorado en Derecho.

Su carrera profesional abarca una destacada labor en el ámbito judicial, donde ejerció como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura en Colombia.

Dentro de esa importante corporación judicial, asumió la presidencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, liderando importantes procesos administrativos e institucionales de juzgamiento.

Asimismo, desempeñó el cargo de ministro de Justicia y del Derecho durante el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez entre 2020 y 2022.

Desde ese despacho ministerial promovió políticas de descongestión judicial, modernización del sistema penitenciario y regulación de extradiciones internacionales de criminales requeridos por la justicia.

En el ámbito electoral, Wilson Ruiz Orejuela inscribió su candidatura a la Alcaldía de Cali mediante recolección de firmas para los comicios locales del año 2023.

Igualmente, el reconocido jurista ha ejercido la docencia universitaria en facultades de derecho de prestigiosas instituciones de educación superior del territorio nacional.

Como litigante y consultor privado ha asumido la defensa técnica de diversas personalidades políticas y entidades en procesos contencioso administrativos y constitucionales complejos.

Su perfil profesional combina una sólida trayectoria en las altas cortes de justicia con la dirección de políticas públicas estatales de alto impacto.

Actualmente, Wilson Ruiz Orejuela se mantiene como una figura de continua opinión pública y análisis legal sobre la coyuntura política y jurídica colombiana.

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