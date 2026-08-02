Así como Gustavo Petro habló sobre su sueldo por el lío con Angie Rodríguez, una de sus personas allegadas sorprendió al referirse a un tema clave en sus finanzas personales.

Sigue a PULZO en Discover

Andrea Petro, hija del presidente de Colombia, se refirió a la venta de la casa en Chía, precio a las afueras de Bogotá, del que el mandatario se ha referido a propósito de su separación con Verónica Alcocér.

“Esa casa de Chía está en venta desde hace 10 años. No la han podido vender, pero siempre ha estado a la venta. Avanza el divorcio y ellos [Alcocer y Petro] tienen que separar sus partes”, afirmó en entrevista con revista Semana.

De hecho, puso sobre la mesa una realidad que considera las complicaciones que han frenado la transacción comercial, al tiempo que planteó un escenario frente a esa situación.

Lee También

“[No se ha podido vender] porque es de Gustavo Petro. Y, segundo, mi papá y Verónica Alcocer están en la lista Ofac, de Estados Unidos. No creo que sea tan fácil hacer un negocio con ellos sobre ese bien que, creo, está considerado dentro de esa lista. No será fácil venderla. Pienso que mi papá se quedará ahí, por lo menos un año más”, aseguró.

El jefe de Estado expuso sus finanzas y separación de bienes con Verónica Alcocér recientemente, pero todavía no se ha hecho público el costo de la propiedad en el mencionado municipio de Cundinamarca.

De ahí, Andrea Petro soltó cifras del posible precio de la casa del presidente en Chía, aunque reconoció que no tiene una referencia precisa de la cantidad en la que está avaluada en la venta.

“No tengo la más remota idea, pero esas casas están como en 2.000 o 3.000 millones de pesos. Aunque siguen siendo viviendas de alto valor, se han desvalorizado frente a conjuntos residenciales más modernos construidos en Chía”, advirtió.

Cabe remarcar que la hija del mandatario se dedica al mundo empresarial de la ropa en el mercado colombiano a pesar de que desde hace varios años tiene su residencia en Francia, lejos del panorama local.

La propiedad del actual jefe de Estado está ubicada en Hacienda Santa Ana, justo al lado del centro comercial Centro Chía, una de las zonas de referencia en la sabana de Bogotá.

¿Cuánto cuesta una casa en en Hacienda Santa Ana, en Chía?

El mercado inmobiliario en el exclusivo sector de Hacienda Santa Ana en el municipio de Chía registra un rango de precios variado según la extensión del terreno.

Las propiedades residenciales en este reconocido conjunto cerrado de estrato 6 oscilan habitualmente entre los 2.500 millones y los 4.000 millones de pesos colombianos de oferta, según datos en el portal Fincaraíz.

Las residencias de mayor tamaño con terrenos superiores a 1.000 metros cuadrados y acabados de gran lujo pueden alcanzar valores comerciales cercanos a los 6.000 millones.

Opciones más compactas o para remodelar dentro de la misma urbanización parten desde aproximadamente 1.800 millones de pesos colombianos según las condiciones particulares de la casa.

El costo promedio por metro cuadrado construido en este condominio exclusivo en Chía se ubica en un rango amplio que va desde los 5 hasta los 8 millones.

Los valores de administración mensual en el conjunto campestre varían entre 1,5 y 3 millones de pesos adicionales debido a la amplitud de sus áreas comunes.

El complejo residencial destaca por ofrecer canchas de tenis, lagos naturales, senderos ecológicos, piscina, sede social y sistemas estrictos de seguridad con vigilancia las 24 horas.

La ubicación estratégica junto al conocido centro comercial Centro Chía y la avenida Milla de Oro incrementa la valorización constante de los bienes inmuebles del sector.

Los compradores interesados encuentran casas con áreas construidas que van desde los doscientos cincuenta hasta más de seiscientos metros cuadrados con amplios jardines y parqueaderos.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.