Por: El Espectador

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El pasado 2 de julio, una paloma de madera cruzó el océano Atlántico para llegar a manos del papa León XIV como un obsequio muy especial. Este gesto fue protagonizado por el presidente Gustavo Petro, quien durante su más reciente visita al Vaticano entregó al Santo Padre varias artesanías, entre ellas la escultura en cuestión, representando la paz y el Espíritu Santo. Sin embargo, el significado simbólico de la paloma se vio parcialmente opacado por la confusión que se generó en los medios de comunicación sobre su origen.

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Varios reportes periodísticos indicaron, inicialmente, que la pieza entregada era la reconocida “La paloma de la paz” del maestro Fernando Botero. Algunos medios aseguraron que se trataba de una obra original del artista, cuya muerte ocurrió en 2024, mientras que otros hablaron de una réplica. Estos términos, empleados sin precisión, causaron incertidumbre, sobre todo al interior de la familia de Botero, que manifestó sorpresa al enterarse por la prensa de la existencia de una posible obra de su familiar en manos del sumo pontífice sin que ellos hubieran sido notificados ni hubieran autorizado el traslado.

No obstante, se aclaró pronto que la historia detrás de la escultura entregada al papa era distinta. Según información de Presidencia, citada por El Espectador, el obsequio no correspondía a una obra de Botero ni a una réplica oficial. La pieza se llama “Paloma de la paz ancestral” y es creación de la artesana nariñense Ximena Albornoz Rodríguez, quien forma parte de Arte Chelita y trabaja de la mano de Artesanías de Colombia. La Presidencia explicó que la escultura está “inspirada en la escultura original del maestro Fernando Botero”, pero se trata de una pieza inédita, tallada en madera de cedro y cuidadosamente enchapada en paja de trigo. Se empleó la tradicional técnica del tamo, propia de los pueblos originarios de San Juan de Pasto.

Con esta aclaración, no solo se despejan los rumores sobre la supuesta participación de Botero, sino que también se resalta el valor del trabajo artesanal colombiano y la riqueza de las tradiciones regionales, en una pieza cargada de significado y simbolismo para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue la creadora de la Paloma de la paz ancestral entregada al papa?

La escultura entregada al papa León XIV fue elaborada por Ximena Albornoz Rodríguez, artesana nariñense de Arte Chelita. De acuerdo con Presidencia y El Espectador, la obra fue adquirida a través de Artesanías de Colombia y se inspira en la figura de la paloma creada por Fernando Botero, pero es una pieza única hecha con técnicas tradicionales de San Juan de Pasto.

¿Por qué hubo confusión sobre la autoría de la paloma entregada por Gustavo Petro?

La confusión surgió porque algunos medios reportaron que la paloma entregada era la reconocida “La paloma de la paz” de Fernando Botero, sugiriendo que se trataba de una obra original o una réplica autorizada. Esta información llevó a la familia Botero a manifestar sorpresa, aunque luego se aclaró que la pieza fue elaborada por una artesana local e inspirada, mas no diseñada por el maestro fallecido en 2024.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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