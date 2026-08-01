Por: Canal Uno

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El abogado Wilsón Ruiz, defensa de Angie Rodríguez, anunció acciones judiciales contra el presidente Gustavo Petro luego de que la exfuncionaria fuera declarada insubsistente durante la noche del viernes.

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Según el abogado, la decisión se adoptó mientras Rodríguez se encontraba en incapacidad médica, situación que, a su juicio, le otorgaba estabilidad laboral reforzada.

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De acuerdo con la explicación entregada por el representante legal, la incapacidad médica de Rodríguez se extiende hasta el próximo 12 de agosto. Además, aseguró que esta condición fue informada oportunamente a las entidades correspondientes antes de que se oficializara la decisión administrativa.

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El abogado afirmó que la incapacidad fue reportada al Fondo de Adaptación, entidad en la que se desempeñaba Rodríguez, así como a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS).

“Ayer, en horas de la noche, la señora Angie Rodríguez fue declarada insubsistente por el Presidente de la República, a pesar de que goza de estabilidad laboral reforzada, pues se encuentra incapacitada hasta el día 12 de agosto”, señaló el abogado Wilsón Ruiz al anunciar las medidas legales.

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La defensa sostiene que la declaratoria de insubsistencia habría desconocido las garantías que, según su interpretación, protegen a los trabajadores que atraviesan una incapacidad médica. Por esa razón, acudirá a la jurisdicción constitucional para solicitar la protección de los derechos fundamentales de su representada.

Ruiz confirmó que presentará una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y contra las autoridades que participaron en la decisión. También indicó que solicitará una medida cautelar o suspensión provisional para evitar que la declaratoria de insubsistencia produzca efectos mientras se estudia el caso.

“Instauraremos una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y además contra las autoridades responsables de esta decisión. Le vamos a solicitar una suspensión provisional o medida cautelar porque se le han transgredido los derechos fundamentales”, afirmó.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no se ha pronunciado públicamente sobre el anuncio de la tutela ni sobre los argumentos expuestos por la defensa de Angie Rodríguez. Será la justicia la que determine si existió o no una vulneración de los derechos invocados y si procede la medida cautelar solicitada.

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