El Gobierno nacional formalizó el retiro del cargo de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo al frente de la Gerencia del Fondo Adaptación, medida administrativa que surgió luego de que el mandatario Gustavo Petro solicitara apartarla tras sus revelaciones periodísticas emitidas en el medios de comunicación.

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Durante la entrevista que concedió, la exfuncionaria expuso presuntas anomalías dentro de la administración pública saliente. El despacho oficial quedó ratificado en el Decreto 0936 emitido el 31 de julio de 2026 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La firma del documento la efectuó el ministro Germán Ávila Plazas, encargado de las funciones presidenciales por el viaje oficial del mandatario a Cuba, indicó La FM, que replicó el documento.

La normativa legal precisa además que “el presente decreto rige a partir de su expedición”, concretando la salida inmediata a partir del primero de agosto.

La determinación ocurrió tras los cuestionamientos expuestos por la exdirectora sobre el manejo de recursos presupuestales en la entidad.

“Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido”, cuestionó el presidente a través de su cuenta oficial de X, en un duro señalamiento sobre la continuidad de la administradora gubernamental.

Adicionalmente, el jefe de Estado argumentó una presunta incapacidad médica para pedir la remoción inmediata por considerar que la servidora resultaba “incompetente”.

¿Qué pasó entre Angie Rodríguez y Gustavo Petro?

La relación institucional entre el presidente Gustavo Petro y Angie Lizeth Rodríguez Fajardo terminó bruscamente debido a fuertes denuncias públicas de corrupción.

Rodríguez se desempeñaba como gerente del Fondo Adaptación cuando concedió una reveladora entrevista televisiva señalando graves anomalías presupuestales en la administración.

En sus declaraciones públicas, la funcionaria denunció malos manejos de recursos estatales y cuestionó abiertamente la gestión de varios miembros del Gobierno saliente.

Las acusaciones mediáticas provocaron la inmediata reacción del jefe de Estado, quien desautorizó públicamente a la administradora a través de sus redes sociales.

Petro calificó duramente a Rodríguez en plataformas digitales, señalándola de manipular la función pública para obtener beneficios estrictamente personales.

Asimismo, el mandatario alegó inconsistencias relacionadas con una incapacidad médica e insistió en que la servidora resultaba incompetente para continuar desempeñando el cargo.

Por consiguiente, el presidente solicitó de manera pública la declaratoria de insubsistencia para removerla de forma inmediata de la dirección de la entidad.

El Gobierno nacional formalizó la desvinculación mediante el Decreto 0936 firmado por el ministro de Hacienda encargado, Germán Ávila Plazas.

La normativa oficializó la salida definitiva de Rodríguez del Fondo Adaptación, haciéndola efectiva a partir del primero de agosto de 2026.

La exgerente defendió sus actuaciones administrativas asegurando que sus denuncias buscaban proteger los dineros públicos y transparentar la contratación estatal.

Por su parte, el Ejecutivo respaldó la remoción argumentando la pérdida de confianza institucional y la falta de rigor técnico en sus actuaciones.

El enfrentamiento político generó un intenso debate mediático sobre la transparencia gubernamental y la estabilidad del equipo directivo presidencial.

Esta controversia administrativa concluyó con el distanciamiento total entre la exfuncionaria y la cúpula del Gobierno de Colombia.

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