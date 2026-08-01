Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La seguridad en torno a la próxima posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto en la ciudad de Cali, ha sido objeto de creciente atención tras la reciente captura de un hombre acusado de planear un atentado en su contra. Según la información divulgada por el propio presidente electo, la detención se produjo durante un operativo policial en el Valle del Cauca, donde las autoridades hallaron explosivos y drones en el poder del sospechoso. De acuerdo con De la Espriella, la aprehensión tuvo lugar en un municipio cercano a la capital vallecaucana y las investigaciones indicarían que el individuo detenido estaba gestando una acción violenta específicamente dirigida al evento de posesión presidencial.

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El presidente electo ha sostenido públicamente que viene recibiendo amenazas de muerte desde hace varios meses. Al respecto, ha defendido la existencia de un plan para asesinarlo y ha apuntado directamente tanto a sectores del Gobierno Nacional como a actores violentos externos. De la Espriella afirmó textualmente: “Las amenazas y el intento de asesinarme vienen del Gobierno Nacional en asocio con el narcoterrorismo”, señalando así la supuesta confluencia de amenazas procedentes de distintos ámbitos. Asimismo, denunció que la supuesta trama buscaría facilitarse mediante la liberación de presos altamente peligrosos. En sus palabras: “Para ese cometido han liberado a 30 delincuentes de alta peligrosidad”.

Ante la gravedad de estos hechos, De la Espriella aseguró haber remitido la información correspondiente a las autoridades de Estados Unidos. “Le he notificado esta situación al Gobierno de los Estados Unidos. El Gobierno americano va a intervenir en esto”, indicó el presidente electo, enfatizando el interés internacional en el caso. No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades colombianas que corrobore públicamente los detalles presentados por De la Espriella, ni información precisa sobre el objetivo del capturado o el rumbo que tomará la investigación sobre el presunto atentado. Toda la información procede de las declaraciones del presidente electo recogidas en el anuncio original.

¿Quién es Abelardo de la Espriella y por qué es relevante su elección presidencial?

Abelardo de la Espriella se posiciona como presidente electo por lo que su seguridad es de especial interés nacional; la relevancia de su elección radica en las amenazas que ha denunciado y en el impacto que un posible atentado o incidente podría tener sobre la estabilidad política y social del país, especialmente durante el acto de posesión en Cali.

¿Qué información se conoce sobre el operativo policial que detuvo al sospechoso?

El propio presidente electo Abelardo de la Espriella informó que el operativo policial se realizó en un municipio cercano a Cali, en el Valle del Cauca, y que el hombre capturado tenía en su poder explosivos y drones. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades colombianas no han entregado información oficial adicional sobre el procedimiento ni han confirmado públicamente los detalles sobre el presunto atentado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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