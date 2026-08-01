Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció de manera contundente tras el atentado ocurrido durante la madrugada del sábado 1 de agosto, en el Comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta. Ocho uniformados y tres civiles resultaron heridos por la explosión de un vehículo cargado con explosivos, acción que además dejó la muerte de un canino de la Policía Nacional. De acuerdo con la información divulgada por El Diario, el ataque se realizó en inmediaciones de la Central de Abastos y a pocos metros de una sede bancaria, afectando no solo a la fuerza pública, sino también a civiles y múltiples edificaciones del sector.

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De la Espriella, a través de su cuenta de X, calificó el hecho como un acto terrorista. Expresó solidaridad con las víctimas y sus familias, y advirtió que quienes planearon y ejecutaron el atentado serán identificados y, según sus palabras, enfrentados con “todo el peso de la ley”. Asimismo, garantizó el respaldo del próximo gobierno a los integrantes de la Fuerza Pública y remarcó que el terrorismo no logrará intimidar al país.

La Policía Nacional, por su parte, confirmó las cifras de heridos e informó que el director, general William Oswaldo Rincón Zambrano, viajó a Cúcuta para liderar la respuesta institucional y acompañar a los afectados. Las primeras horas tras la emergencia fueron caóticas: los vecinos reportaron múltiples detonaciones y lanzamiento de artefactos explosivos, así como disparos dirigidos al comando policial desde la zona posterior. Equipos antiexplosivos acordonaron la zona, mientras se adelantaba la inspección y recolección de evidencias, con el fin de descartar la presencia de otros dispositivos y establecer la secuencia de los hechos.

En respuesta inmediata, la Gobernación de Norte de Santander dispuso una recompensa de hasta $100 millones por información relevante sobre los responsables. Aunque algunos informes preliminares mencionaron al Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre las hipótesis, las autoridades no han oficializado ninguna versión y continúan con la investigación. La actuación del grupo responsable será confirmada únicamente cuando existan pruebas suficientes. Las fuerzas de seguridad ampliaron los operativos en Cúcuta y otros municipios del departamento, buscando esclarecer si el ataque está vinculado con otros hechos recientes que han impactado a la región del Catatumbo. Tal como lo resaltó De la Espriella en una visita previa, esta zona es prioridad para su política de seguridad, dado el accionar de grupos armados ilegales.

¿Qué se sabe sobre los responsables del atentado en Cúcuta?

Hasta el momento, según la información entregada por El Diario, las autoridades no han confirmado la autoría del atentado. Existen reportes que señalan al ELN como posible responsable, pero la investigación continúa en curso y no se ha oficializado ninguna hipótesis, a la espera de pruebas y conclusiones definitivas.

¿Cuál es el impacto de este ataque en la seguridad de Norte de Santander?

El ataque contra el Comando de Policía de Norte de Santander ha generado gran preocupación, pues dejó varios heridos e importantes daños materiales, lo que refleja los desafíos vigentes en la región en materia de seguridad. La nueva administración presidencial ha señalado a esta zona como prioritaria dentro de su estrategia para combatir la violencia y la presencia de grupos armados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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