Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La próxima ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar el 7 de agosto, ha llevado a las autoridades a preparar un robusto operativo de seguridad en Cali. La decisión fue anunciada luego de un Consejo de Seguridad en el que participaron delegados del Ministerio de Defensa, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, quienes definieron los alcances del dispositivo para esta jornada que será histórica tras el traslado oficial del evento desde Bogotá.

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De acuerdo con lo informado, más de 11.000 miembros de la Fuerza Pública, entre policías y militares, estarán desplegados por Cali y su área metropolitana. El propósito de esta distribución es cubrir puntos estratégicos y garantizar la tranquilidad tanto de los asistentes al evento como de la ciudadanía en general. La Policía Metropolitana contará, además, con el refuerzo de 1.500 uniformados adicionales, quienes tendrán la responsabilidad de incrementar la vigilancia en zonas cercanas al lugar de la ceremonia, las principales vías de acceso, hoteles donde se alojarán las delegaciones y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

La estrategia de seguridad será multidimensional. No solo habrá presencia terrestre por parte de grupos especializados en operaciones especiales, personal antiexplosivos, unidades motorizadas, agentes de tránsito y equipos de inteligencia, sino que también se incorporarán esquemas de vigilancia desde el aire. Según informaron las autoridades, helicópteros, aviones y aeronaves no tripuladas estarán patrullando los cielos durante toda la jornada, buscando detectar cualquier situación que pueda representar un riesgo para el evento.

Por otro lado, se implementarán capacidades fluviales y herramientas de inteligencia destinadas a fortalecer la reacción de la Fuerza Pública durante las diferentes fases de la ceremonia. Una medida relevante anunciada es la prohibición del uso de drones particulares mientras se desarrolla la posesión. Esta disposición procura prevenir interferencias con los equipos oficiales de monitoreo, así como minimizar cualquier riesgo para la seguridad del acto.

La coordinación de toda la operación se centralizará en un Puesto de Mando Unificado (PMU), un centro desde el cual se dará seguimiento en tiempo real a cada zona clave de la ciudad y desde donde se tomarán las decisiones para responder a cualquier incidente que pueda suscitarse antes, durante o después del acto protocolario.

De esta manera, Cali se prepara para convertirse, el próximo 7 de agosto, en el epicentro del mayor acto protocolario del país, recibiendo delegaciones, invitados y altos funcionarios, y extendiendo un nuevo capítulo en la historia reciente al asumir este reto logístico y de seguridad sin precedentes.

¿Cuáles serán las principales medidas de seguridad durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali?

Entre las medidas más destacadas están el despliegue de más de 11.000 miembros de la Fuerza Pública, el refuerzo de 1.500 uniformados en la Policía Metropolitana, el uso de medios aéreos y fluviales, la prohibición de drones particulares y la centralización de la coordinación en un Puesto de Mando Unificado.

¿Por qué está prohibido el uso de drones particulares durante la posesión presidencial en Cali?

La prohibición del uso de drones particulares busca evitar interferencias con los dispositivos oficiales de seguridad y vigilancia aérea, y reducir los riesgos asociados a la presencia de aeronaves no autorizadas cerca del evento, garantizando así la integridad de la operación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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