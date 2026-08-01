Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Las primeras imágenes de Yulieth Cecilia Angulo Escobar bajo custodia de las autoridades han circulado en redes sociales, luego de que un juez legalizara su captura por el asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años embarazada de ocho meses, y de su hija, Alahia. Según información de El Diario, el video muestra a Angulo en la estación de Policía Fray Damián, en Cali, donde permanece recluida de forma temporal mientras avanzan las audiencias del proceso judicial. En las imágenes, Angulo aparece separada de otras mujeres, vestida con tapabocas, chaqueta blanca y pantalón negro, en silencio, mientras recibe comentarios de detenidas cercanas.

Sigue a PULZO en Discover

El contexto de las imágenes refleja el estado procesal del caso. Hasta el momento, Angulo no ha sido trasladada a una cárcel definitiva, ya que la Fiscalía aún gestiona ante un juez la medida de aseguramiento correspondiente. La grabación fue realizada en un espacio de retención provisional y la difusión del material se dio mientras continúan las diligencias judiciales. A pesar de la difusión mediática, las autoridades no han emitido declaraciones sobre la procedencia del video ni sobre cómo fue divulgado.

La Fiscalía General de la Nación identificó a Yulieth Angulo como presunta determinadora del crimen. Conforme a la investigación revelada por el ente acusador, Angulo habría construido durante meses una relación cercana con María Camila Potosí, basándose en coincidencias en espacios de acompañamiento para mujeres gestantes y acompañándola incluso a algunos controles médicos. La hipótesis de los investigadores sostiene que Angulo habría ganado la confianza de la víctima para trasladarla hasta una vivienda, donde se habría consumado el delito. Igualmente, la Fiscalía la señala como la persona que condujo la motocicleta utilizada el día de la desaparición de María Camila. Según la versión entregada, el objetivo era apropiarse de la bebé para presentarla como su hija ante otra persona, a quien Angulo supuestamente había hecho creer que estaba embarazada.

Además de Angulo, cuatro hombres fueron capturados en procedimientos efectuados en Cali y en el municipio de Andalucía, al norte del Valle del Cauca. En los operativos, las autoridades incautaron teléfonos y una motocicleta, los cuales serán examinados como posibles pruebas materiales. La Fiscalía investiga si los demás capturados participaron en el traslado de la víctima, en la logística del crimen y en la alteración o el ocultamiento de evidencias. Todos enfrentan cargos de feminicidio agravado, secuestro y alteración de elementos materiales probatorios, aunque cada responsabilidad individual será dilucidada por la justicia.

María Camila Potosí fue reportada como desaparecida el 16 de julio, tras un control prenatal. Su cuerpo fue hallado cuatro días después en un sector del río Meléndez, al sur de Cali. Posteriormente, el 30 de julio, restos de la bebé fueron localizados en un área boscosa y Medicina Legal confirmó su identidad. Actualmente, el proceso judicial sigue abierto, mientras las autoridades recopilan testimonios, registros audiovisuales, evidencia biológica e información tecnológica para esclarecer lo sucedido y tomar las decisiones legales finales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Yulieth Angulo y por qué fue capturada?

Yulieth Cecilia Angulo Escobar fue capturada como presunta determinadora del asesinato de María Camila Potosí y su hija, Alahia. De acuerdo con la información de El Diario y la Fiscalía, Angulo habría ganado la confianza de la víctima y supuestamente planeó el crimen para quedarse con la bebé y presentarla como propia.

¿En qué estado se encuentra el proceso judicial por el caso de María Camila Potosí?

El proceso judicial sigue en etapa preliminar, con los cinco capturados bajo detención temporal en la estación de Policía Fray Damián, en Cali, mientras la Fiscalía solicita medidas de aseguramiento y expone los elementos probatorios ante el juez. La investigación continúa con el análisis de evidencias y testimonios para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada implicado.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.