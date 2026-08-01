El Servicio Geológico Colombiano elevó este lunes el estado de alerta del volcán Puracé de amarillo a naranja, tras detectar un aumento persistente en la actividad volcánica desde el pasado 20 de julio. La decisión se tomó con base en los datos registrados por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, que identificó cambios significativos sin precedentes en los 30 años de monitoreo del volcán.

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Nathalia Contreras, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, explicó el alcance de esta medida y advirtió sobre los riesgos que implica el nuevo nivel de alerta. “En estado de alerta naranja, la posibilidad de que ocurra una erupción más grande de la que venimos observando las últimas semanas ahora es mayor”, señaló la funcionaria.

Contreras fue enfática en que, si bien no hay certeza sobre una erupción inminente, las autoridades deben actuar con precaución. “Aunque no sabemos si ocurrirá, debemos estar preparados“, afirmó, y destacó que los datos registrados “representan en este momento una alteración importante en el comportamiento de la actividad volcánica”.

La directora de Geoamenazas también hizo un llamado directo a las comunidades cercanas para que se mantengan alejadas del área de influencia. “Instamos a las comunidades a no acercarse a los volcanes Puracé, Curiquinga y Piocoyo porque puede ocurrir una liberación súbita de cenizas o de gases y ponen en riesgo sus vidas”, advirtió Contreras.

El Servicio Geológico Colombiano anunció que, a partir de ahora, publicará un boletín cada 24 horas para informar sobre la evolución del fenómeno. Además, las autoridades pidieron a la ciudadanía consultar únicamente la información oficial emitida por esa entidad, la Gobernación del Cauca, las alcaldías municipales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de evitar la difusión de datos que puedan causar pánico.

El monitoreo del volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos continuará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con comunicación directa a autoridades locales y a los cabildos indígenas Puraseco, Conuco y Paletará.

¿Qué significa la alerta naranja en un volcán?

La alerta naranja es el segundo nivel más alto en la escala de vigilancia volcánica en Colombia e indica que la probabilidad de una erupción de mayor magnitud ha aumentado considerablemente. En este estado, las autoridades intensifican el monitoreo y se activan protocolos de preparación para una posible evacuación de las comunidades cercanas.

¿Cuáles son las zonas de riesgo por la actividad del volcán Puracé?

Los volcanes Puracé, Curiquinga y Piocoyo conforman la cadena volcánica Los Coconucos, ubicada en el departamento del Cauca, y representan las áreas de mayor peligro ante una eventual erupción o liberación de gases. Las comunidades indígenas y habitantes de la región deben seguir las instrucciones de las autoridades locales y evitar acercarse a estas zonas hasta que el nivel de alerta

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