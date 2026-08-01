Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó el primero de agosto sobre el cambio de alerta del volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, de amarilla a naranja. Esta decisión se fundamentó, según el SGC, en la evaluación minuciosa de varios parámetros de monitoreo, que evidencian modificaciones significativas en la actividad volcánica durante las últimas semanas. Dentro de los aspectos más relevantes reportados, se encuentra un aumento en la energía de los sismos bajo el cráter, así como elevaciones en la temperatura de las emisiones de ceniza y en la cantidad de gases volcánicos expulsados. Estas observaciones provienen tanto del SGC como del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, responsables del seguimiento continuo del volcán.

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El SGC enfatizó que el cambio a nivel de alerta naranja no necesariamente indica que la erupción será inminente, aunque sí reconoce que la probabilidad de que ocurra ha incrementado. Por esta razón, se hace un llamado a las comunidades cercanas a mantenerse informadas exclusivamente mediante fuentes y canales oficiales, como los del SGC, y a no difundir mensajes ni rumores no confirmados provenientes de redes sociales. Cabe recordar que el Puracé ya había alcanzado el estado de alerta naranja recientemente, entre finales de noviembre de 2025 y enero de 2026, según registros de la entidad.

El monitoreo instrumental, iniciado en 1993, ha permitido observar cómo, desde el 20 de julio, la actividad del volcán muestra un aumento sostenido, con columnas de gas y ceniza que superan los 3.400 metros por encima de la cima, alcanzando temperaturas cercanas a los 140 °C. Además, los sistemas de seguimiento han registrado emisiones diarias de dióxido de azufre (SO₂) de hasta 4.200 toneladas y la presencia de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo con valores de 688 partes por millón. Estos representan los máximos históricos registrados ene se volcán, exceptuando la deformación superficial del terreno, que permanece sin variaciones sustanciales desde 2022.

El Puracé está entre los volcanes más activos de Colombia y es parte de la cadena volcánica Los Coconucos. Cuenta con una red de 97 estaciones de vigilancia que refuerzan la capacidad de monitoreo, posicionándolo como uno de los volcanes mejor supervisados del país. Las autoridades insisten en no acercarse a las zonas altas de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, por el posible riesgo de emisiones súbitas de gases y ceniza, como advirtió Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán. El director del SGC, Julio Fierro Morales, resaltó la importancia del trabajo conjunto con las comunidades y el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, basando las decisiones en la información científica oficial.

¿Por qué subió el nivel de alerta del volcán Puracé a naranja?

El nivel de alerta pasó de amarillo a naranja por el incremento en la energía de los sismos bajo el cráter, el aumento en la temperatura de las emisiones de ceniza, así como la mayor liberación de gases como el dióxido de azufre y dióxido de carbono, según el SGC. Estas mediciones alcanzaron niveles máximos registrados desde 1993, lo que llevó a considerar mayor la probabilidad de erupción.

¿Qué significa que el volcán Puracé esté en alerta naranja según el SGC?

Estar en alerta naranja, de acuerdo con el SGC, implica que la actividad del volcán ha aumentado considerablemente y la posibilidad de una erupción es mayor, aunque no necesariamente inmediata. Significa que se debe intensificar la vigilancia y las comunidades deben seguir exclusivamente los reportes de los canales oficiales para estar informadas de cualquier cambio relevante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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