Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La muerte de Fernando Chica deja un vacío importante en la vida política y comunitaria de Santa Rosa de Cabal, donde era un referente por su trabajo cívico y su defensa del patrimonio educativo.

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José Fernando Chica Betancourt, reconocido dirigente local, falleció a los 47 años tras enfrentar un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, conocida por sus siglas como ELA, una enfermedad que afecta progresivamente las neuronas que controlan los músculos voluntarios. Según información publicada por El Diario, Chica decidió recurrir al procedimiento de eutanasia, muriendo este sábado 1 de agosto a las 12:26 de la tarde.

La noticia generó una ola de mensajes de solidaridad y pesar en Santa Rosa de Cabal, tanto entre ciudadanos como en círculos políticos y comunitarios donde su presencia fue constante. Chica era apreciado por su apertura a escuchar las inquietudes de la gente y por su compromiso en procesos orientados al desarrollo del municipio.

Su carrera política se inició con su elección como concejal en 2020 por el Partido Liberal Colombiano, respaldado por 908 votos en las elecciones de 2019. Durante su paso por el Concejo Municipal, fue una voz activa en decisiones centrales para la administración local. Más adelante, se vinculó al movimiento Nuevo Liberalismo y aspiró a la Alcaldía en 2023, alcanzando entonces 1.877 votos, equivalentes al 5,12 % del total del municipio, según datos electorales citados por El Diario.

El legado de Fernando Chica trasciende los cargos públicos y las campañas electorales. Él se mantuvo como participante constante en debates ciudadanos, juntas comunitarias y espacios de incidencia, abogando por las necesidades tanto del sector rural como de los barrios urbanos de Santa Rosa de Cabal. Uno de los procesos más emblemáticos de su liderazgo fue la defensa de la Institución Educativa Labouré, donde actuó como vocero ciudadano y lideró movilizaciones para impedir el traslado del colegio. Como parte del Comité Todos Somos Labouré, impulsó la veeduría que finalmente logró la construcción de una nueva sede inaugurada en diciembre de 2023. El desarrollo de esta infraestructura, que cuenta con 4.800 metros cuadrados, 30 aulas y seis laboratorios, benefició a cerca de 1.000 estudiantes y tuvo una inversión que superó los $18.573 millones.

La muerte de Chica recibió las condolencias de sectores sociales y políticos, con recordaciones sobre su carácter directo, su sensibilidad ante las causas de la comunidad y su tenacidad en la vigilancia de lo público. Sus familiares informarán próximamente los detalles de las exequias y actos conmemorativos, mientras la comunidad reconoce su legado en la defensa de la educación y la participación ciudadana.

¿Quién era Fernando Chica y por qué fue relevante en Santa Rosa de Cabal?

Fernando Chica fue un destacado líder político y social de Santa Rosa de Cabal, recordado por su gestión como concejal, candidato a la alcaldía y vocero en procesos ciudadanos clave, como la defensa de la Institución Educativa Labouré. Su trabajo fue relevante porque se mantuvo cercano a las comunidades, aportando en debates centrales para el desarrollo educativo y social del municipio.

¿Qué significa la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cómo afectó a Fernando Chica?

La esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que daña las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares, lo que lleva a una pérdida progresiva de la movilidad. Este diagnóstico llevó a Fernando Chica a optar por el procedimiento de eutanasia, debido a las limitaciones y deterioro ocasionados por la enfermedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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