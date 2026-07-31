La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considerada la universidad pública más grande de ese país y una de las más importantes de América Latina, anunció que aplicará un examen presencial de control luego de detectar múltiples irregularidades durante su reciente proceso de admisión en línea.

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La decisión se tomó después de que una comisión técnica revisara las denuncias y confirmara que varios aspirantes incurrieron en prácticas prohibidas mientras presentaban la prueba virtual.

¿Por qué la UNAM repetirá parte del examen de admisión?

Según explicó la universidad, durante la revisión del proceso se encontraron diferentes modalidades de fraude que comprometieron la transparencia del examen.

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Entre las irregularidades detectadas estuvieron:

Uso de teléfonos celulares durante la evaluación.

Personas que ayudaban a los aspirantes mientras respondían.

Casos de presunta suplantación de identidad.

Ante este panorama, la institución decidió hacer un examen presencial de control para verificar que quienes obtuvieron los mejores resultados realmente demostraron los conocimientos exigidos.

El rector, Leonardo Lomelí, aclaró que no se trata de un nuevo proceso de admisión, sino de un mecanismo para garantizar la equidad entre todos los participantes.

“No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control”, afirmó.

¿Quiénes deberán presentar el nuevo examen de la UNAM?

La medida no cobijará a todos los aspirantes.

De acuerdo con la comisión técnica, serán convocadas las personas que ya habían sido aceptadas y quienes alcanzaron un puntaje que históricamente habría sido suficiente para ingresar a alguna licenciatura.

En total, la universidad estima que cerca de 58.000 aspirantes deberán presentar el examen presencial, de un universo de 158.712 personas que participaron en la convocatoria adelantada entre mayo y junio.

La institución todavía no ha informado las fechas ni las sedes donde se aplicará esta nueva evaluación, aunque aseguró que buscará hacerla lo antes posible para evitar retrasos en el inicio del semestre académico.

El fraude desató protestas y reabrió el debate sobre los exámenes virtuales

Mientras algunos aspirantes exigieron repetir completamente el examen de manera presencial para despejar cualquier duda sobre los resultados, otros reclamaron que se respetaran las admisiones ya anunciadas.

Las protestas incluso llegaron a la Torre de Rectoría de la UNAM durante los últimos días.

Además del impacto inmediato sobre miles de estudiantes, el episodio volvió a abrir el debate sobre los retos de garantizar la seguridad y transparencia en los procesos de admisión realizados completamente de forma virtual, especialmente en instituciones que reciben cientos de miles de aspirantes cada año.

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