La presión sobre Gianni Infantino sigue creciendo. Cuando todavía no se disipaban las repercusiones por la postura de la Uefa frente al proyecto para abrir la puerta a inversionistas privados en las competiciones de la Fifa, la Concacaf anunció que también rechazó oficialmente la iniciativa impulsada por el presidente del máximo organismo del fútbol mundial.

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Aunque la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe no habló de un boicot como sí lo hizo la Uefa, el mensaje deja claro que las 41 asociaciones miembro consideran que la propuesta no cuenta con las garantías de transparencia y gobernanza necesarias para salir adelante.

Concacaf cuestionó el proyecto de Infantino

A través de un comunicado oficial, la confederación explicó que convocó una reunión extraordinaria con los presidentes de sus 41 federaciones afiliadas, además de miembros del Consejo de la FIFA, para analizar la propuesta denominada “Fifa Forward Enterprise”, que contempla vender participaciones relacionadas con la Copa del Mundo a inversionistas privados.

Tras el encuentro, la organización anunció tres decisiones principales:

Rechazar la propuesta presentada por la Fifa.

Solicitar explicaciones sobre por qué sería necesario acudir a capital privado cuando la Fifa viene de organizar el Mundial más rentable de su historia.

Exigir que cualquier iniciativa de esta magnitud siga los procedimientos de gobernanza establecidos en los estatutos del organismo.

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En su declaración, Concacaf aseguró que uno de los mayores problemas fue la falta de transparencia alrededor de la propuesta.

La organización también cuestionó el corto tiempo otorgado para estudiar el proyecto y la ausencia de una revisión previa por parte de los órganos competentes de la Fifa, aspectos que, según la confederación, impiden tomar una decisión de semejante impacto para el futuro del fútbol.

La presión sobre la Fifa aumenta

El pronunciamiento llega poco después de que la Uefa expresara su rechazo al mismo proyecto e incluso advirtiera sobre un eventual boicot a las competiciones organizadas por la Fifa si la iniciativa prospera.

Aunque la postura de Concacaf no contempla esa medida, sí representa un nuevo revés para Gianni Infantino, ya que otra de las seis confederaciones continentales se distancia públicamente de uno de los proyectos más ambiciosos de su administración.

La confederación cerró su comunicado con un mensaje que resume su posición frente al debate: “El futuro del fútbol y su mayor activo deben permanecer en manos de la familia del fútbol”, una frase que refleja el creciente temor de varios dirigentes a que los intereses privados terminen influyendo en las decisiones sobre el deporte más popular del mundo.

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