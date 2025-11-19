El Salvador no vive momentos sencillos en cuanto al ámbito deportivo se refiere, pues por más de que la Concacaf tenía varios cupos para el Mundial porque Estados Unidos, México y Canadá ya estaban clasificados, el cuadro centroamericano no alcanzó los puntos y se quedó fuera de la próxima cita mundialista.

Y es que en el último encuentro el equipo cayó 3-0 con Panamá, que se clasificó directamente, y por eso le llovieron críticas al técnico antioqueño Hernán Darío Gómez, porque apenas terminó el encuentro se dedicó a felicitar a los jugadores de la selección rival y no a consolar a sus propios futbolistas.

¡PREFIRIÓ FELICITAR A LOS PANAMEÑOS QUE CONSOLAR A LOS SALVADOREÑOS!

Nuestro técnico Hernán Bolillo Gómez perdió 3-0 ante Panamá… y lo primero que hizo fue ir a felicitarlos con una sonrisa de oreja a oreja.

Honestamente, le vi más alegría por la clasificación de los canaleros… pic.twitter.com/hJsdqkrKjY — Karsten Rivas Guzmán ® (@KarstenRivasKRG) November 19, 2025

Esta actitud no pasó desapercibida en los hinchas salvadoreños, al punto de que cuando la selección regresó a su hotel de concentración, un aficionado le recriminó al entrenador, diciéndole que estaba feliz porque clasificó dos veces a Panamá y que a El Salvador solo fue a robar.

Ante esto, el técnico reaccionó de la peor manera, pues tuvieron que detenerlo porque se fue directo a pegarle al hincha. Es más, Ernesto To Gochez, trabajador de esa federación, calentó más la situación al amenazar al aficionado y agredirlo con palabras muy fuertes y ofensivas.

Este fue el tenso momento que se vivió:

Grave y vergonzoso.

Un aficionado increpó a Hernán Bolillo Gómez tras la derrota… y el empleado de la FESFUT, Ernesto to Gochez, en lugar de calmar la situación, intentó agredir al aficionado.

Sí: otro capítulo de caos, impulsividad y cero profesionalismo en nuestra federación.… pic.twitter.com/7XpTdcD3H0 — Karsten Rivas Guzmán ® (@KarstenRivasKRG) November 19, 2025

Ante esto, la policía tuvo que alejar a los hinchas de la entrada al hotel, mientras que solo aseguraban que estaban ejerciendo su derecho a la libre expresión sin ofender a nadie.

Lo cierto es que estas fueron unas eliminatorias para el olvido por parte del técnico antioqueño, pues jugó seis compromisos y solo pudo sumar tres puntos, quedando último del grupo A que compartía con Panamá, Surinam y Guatemala.

