Durante una charla con el periodista Juan Pablo Varsky en su canal de YouTube ‘Clank’, Juan Fernando Quintero recordó el paso fugaz por Junior en 2023, el cual fue tormentoso por los problemas que tuvo con el cuerpo técnico.

El ahora futbolista de Racing Club contó detalles de su relación con Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, a quien admiraba como entrenador antes de tratarlo como persona.

“Sufrí mucho. Tuve un problema con un entrenador, pasaron situaciones personales donde no me sentí bien y tuve que salir a hablar“, dijo en un principio.

Y añadió: “Me ha costado mucho. A mí no me va a venir un tipo a desprestigiar, a bajarme el dedo… Mi personalidad y mi carácter es innegociable”.

Quintero, mundialista con la Selección Colombia, fue más allá y comentó que ‘Bolillo’ le faltó al respeto y lo expuso, en un acto que aún no perdona y que está intentando sanar.

“Un entrenador de Colombia el cual yo admiraba mucho y lo respeto mucho, pero todo ese tipo de cosas cambian cuando conoces al ser humano… Pasó algo muy particular donde dijo palabras, dónde me expuso a mí, dónde me faltó al respeto y tuve que salir a decir lo que yo sentía”, precisó.

Finalmente, ‘Juanfer’ señaló que el escándalo con el conjunto ‘tiburón’ le pasó factura, ya que lo considera como uno de los episodios más difíciles de su carrera.

“Decepción, terrible, puedo decir que fueron ocho días muy difíciles en mi vida. Todavía tengo que trabajarlo porque me saca cosas malas, tengo que sanarlo y lo estoy sanando de a poco porque no lo olvido“, concluyó.

