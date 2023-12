Racing Club se despidió de la Copa de la Liga de Argentina este domingo 3 de diciembre, al caer en la definición desde el punto blanco (6-7) ante Rosario Central en un partido que tuvo goles colombianos.

Jaminton Campaz (Rosario), Roger Martínez (Racing) y Juan Fernando Quintero (Racing) se reportaron en el empate 2-2 durante los 90′, siendo protagonistas en la serie de cuartos de final.

(Vea también: Rodallega destapó secreto de Santa Fe que terminó con un despido: “Nos dijimos las cosas”)

Justamente, Quintero fue el hombre de la noticia en Argentina por el penalti que anotó en el último minuto para forzar la tanda de los penaltis y por las declaraciones que dio luego del encuentro, pues habló sobre su continuidad en ‘La academia’.

En la atención a medios, ‘Juanfer’, quien tiene contrato hasta finales de 2025, se refirió a su futuro en Racing y comentó que “hay cosas que no controla”, pero que su objetivo es seguir con la cuadro de Avellaneda.

“Estoy en Racing. Es lo que más me importa y quiero defender a este equipo. Siempre se especula. Hay cosas que yo no controlo. Sería una falta de respeto decir hoy que me voy porque me siento triste”, dijo.