La educación financiera podría convertirse en una asignatura obligatoria en los colegios de Colombia. Con el inicio de la nueva legislatura del Congreso, fue radicado un proyecto de ley que busca incorporar de manera permanente la enseñanza de conceptos económicos y financieros en las instituciones educativas, con el propósito de preparar a los estudiantes para administrar mejor su dinero desde temprana edad.

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La iniciativa corresponde al proyecto de ley 067 de 2026 Cámara y fue presentada por el representante Santiago Castro, del Centro Democrático. Según explicó el congresista, la propuesta pretende que los alumnos desarrollen habilidades para tomar decisiones responsables sobre sus finanzas, teniendo en cuenta que muchos colombianos llegan a la vida adulta sin conocimientos básicos sobre ahorro, presupuesto, crédito o endeudamiento.

El proyecto plantea la creación del Programa Nacional de Educación Económica y Financiera, que estaría dirigido a estudiantes desde preescolar hasta la educación media. De ser aprobado, el contenido haría parte del proceso de formación escolar con el objetivo de brindar herramientas útiles para enfrentar los retos económicos de la vida cotidiana.

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Entre los temas que aprenderían los estudiantes se encuentran el manejo del ahorro y el presupuesto, la administración de ingresos y gastos, el uso responsable del crédito, la prevención del sobreendeudamiento, la planificación financiera a largo plazo y la toma de decisiones económicas informadas. La idea es que estos conocimientos puedan aplicarse tanto en la vida personal como familiar.

La propuesta también contempla contenidos relacionados con diferentes etapas de la vida. Los estudiantes recibirían orientación sobre cómo planificar económicamente decisiones como el matrimonio, la crianza de los hijos, el acceso a la educación superior, la compra de una primera vivienda y la preparación para la jubilación. Además, conocerían conceptos como la inflación, las tasas de interés y el poder adquisitivo.

Durante la presentación del proyecto, Santiago Castro afirmó que fortalecer la educación financiera desde las aulas podría contribuir a reducir problemas económicos que afectan a miles de familias colombianas. A su juicio, comprender el funcionamiento del ahorro y del crédito ayudaría a evitar decisiones que comprometan la estabilidad financiera de los hogares.

El representante agregó que uno de los beneficios de esta formación sería disminuir la dependencia de mecanismos de préstamo informales, como el “gota a gota”, al brindar a las nuevas generaciones herramientas para planificar sus finanzas y administrar mejor sus recursos. Ahora la iniciativa deberá surtir su trámite en el Congreso, donde se definirá si la educación financiera pasa a ser una materia obligatoria en los colegios del país.

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