Mientras el mundo debate cómo incorporar la Inteligencia Artificial en las aulas, en Colombia seguimos concentrando buena parte de la conversación sobre transformación digital en la conectividad y los dispositivos.

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Ambos siguen siendo fundamentales. Pero, por sí solos, ya no son suficientes.

La verdadera pregunta nunca ha sido cuántos computadores llegan a una escuela. La pregunta es si esa tecnología está logrando transformar la manera en que aprenden nuestros niños y jóvenes.

Hoy, cerca de 9,7 millones de estudiantes hacen parte del sistema educativo

colombiano. De ellos, aproximadamente el 80 % estudia en instituciones oficiales. Es decir, el futuro del país depende, en gran medida, de la capacidad que tenga la educación pública para ofrecer aprendizajes pertinentes y de calidad.

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Sin embargo, las brechas siguen siendo profundas. Mientras el 83,6 % de los

establecimientos educativos oficiales urbanos cuenta con acceso a internet, en las zonas rurales esa cifra apenas alcanza el 49,1 %. Esa desigualdad también se refleja en los resultados de aprendizaje: en las últimas pruebas PISA, Colombia obtuvo 383 puntos en matemáticas, muy por debajo del promedio de la OCDE (472).

Estas cifras parecen hablar de conectividad. En realidad, hablan de oportunidades.

La tecnología no transforma por sí sola

Durante años confundimos transformación digital con la compra de computadores, tabletas o plataformas.

Hoy sabemos que eso no basta.

La evidencia internacional demuestra que la tecnología, por sí sola, no mejora el aprendizaje. Lo que realmente transforma la educación es la combinación entre docentes preparados, liderazgo institucional, contenidos de calidad y tecnologías implementadas con un propósito pedagógico.

La innovación educativa no ocurre cuando llega un dispositivo.

Ocurre cuando un estudiante aprende mejor gracias a él.

Los docentes siguen siendo el centro de la transformación

Cada vez que hablo de Inteligencia Artificial aparece la misma pregunta:

“¿La IA va a reemplazar a los docentes?”

La respuesta sigue siendo no.

Los sistemas educativos más avanzados están utilizando la Inteligencia Artificial para reducir cargas administrativas, personalizar procesos de aprendizaje y fortalecer el acompañamiento a los estudiantes.

Pero las decisiones pedagógicas continúan siendo profundamente humanas.

Ningún algoritmo reemplazará la capacidad de un maestro para inspirar,

comprender el contexto de un estudiante, despertar su curiosidad o acompañarlo en los momentos más importantes de su proceso de aprendizaje.

Por eso, la mejor inversión tecnológica que puede hacer un país sigue siendo

desarrollar las capacidades de sus docentes.

Aprender de quienes ya recorrieron el camino

No necesitamos imaginar el futuro. Podemos aprender de quienes ya lo

construyeron.

Estonia entendió que la transformación digital comenzaba por fortalecer a sus

docentes y rediseñar su sistema educativo.

Uruguay evolucionó del Plan Ceibal hacia un ecosistema nacional que integra

formación docente, plataformas, analítica y evaluación continua.

Y Singapur convirtió la evidencia en el principal criterio para decidir qué innovaciones tecnológicas llegan a las aulas.

Ninguno de estos países comenzó preguntándose qué tecnología comprar.

Todos comenzaron preguntándose qué educación querían construir. La tecnología vino después, como una herramienta para hacer realidad esa visión.

Tal vez esa sea también la pregunta que deberíamos hacernos en Colombia.

La tecnología necesita un propósito

En una de sus primeras reflexiones sobre Inteligencia Artificial, el papa León XIV advirtió que el mayor riesgo no es tecnológico, sino humano: creer que todo aquello que puede medirse termina siendo lo único importante.

Esa reflexión también aplica para la educación.

El propósito nunca ha sido formar estudiantes capaces de competir con las

máquinas

Ha sido formar personas capaces de pensar críticamente, crear, colaborar y

construir una mejor sociedad.

La Inteligencia Artificial puede ayudarnos a enseñar mejor.

Pero nunca podrá reemplazar aquello que hace verdaderamente humana a la

educación.

Una hoja de ruta para Colombia

Si queremos construir una verdadera política de educación digital, la conversación debería concentrarse en cinco prioridades.

Primero, poner a los docentes en el centro de la transformación mediante

formación continua y desarrollo de competencias digitales.

Segundo, cerrar las brechas de infraestructura con enfoque territorial. La meta no es conectar escuelas; es conectar oportunidades.

Tercero, tomar decisiones basadas en evidencia. Toda solución tecnológica

financiada con recursos públicos debería demostrar su impacto antes de

escalarse.

Cuarto, construir una verdadera gobernanza de los datos para orientar políticas públicas, anticipar riesgos y asignar mejor los recursos del sistema educativo.

Y quinto, consolidar un ecosistema nacional donde Estado, universidades,

empresas, organizaciones sociales y EdTech trabajen sobre una visión compartida de largo plazo.

Hoy Colombia tiene una oportunidad única. Las decisiones que tomemos en los próximos años definirán si la tecnología se convierte simplemente en una

herramienta más o en el puente que permita cerrar brechas, desarrollar talento y ampliar oportunidades para millones de niños y jóvenes.

La verdadera educación digital no se define por la tecnología que llega a las aulas. Se define por las oportunidades que esa tecnología es capaz de crear.

Porque, al final, la educación no define únicamente el futuro de nuestros

estudiantes. Define el futuro del país.

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