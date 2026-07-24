Perder el acceso a la cuenta de correo electrónico suele ser un dolor de cabeza para millones de personas. Ya sea por olvidar la contraseña, cambiar de número telefónico o perder el dispositivo donde recibía los códigos de verificación, quedar bloqueado fuera de Gmail puede paralizar actividades personales y laborales.

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Para solucionar esto, Google habilitó de forma oficial la función de video ‘selfie’ como método alternativo para verificar su identidad, iniciar sesión y recuperar el control de su perfil.

Esta herramienta utiliza tecnología de reconocimiento facial y detección de prueba de vida, lo que garantiza que sea la persona real quien está al frente de la cámara y no una foto estática, un video pregrabado o una simulación creada con inteligencia artificial (‘deepfake’).

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Aunque los métodos principales siguen siendo las contraseñas habituales y las llaves de acceso (‘passkeys’), la verificación por video se convierte en una de las alternativas más seguras para los casos de emergencia en los que falla la autenticación de dos pasos convencional.

¿Cómo activar y usar la video ‘selfie’ en su cuenta?

Para comenzar a utilizar esta función en su cuenta personal de Google, solo debe seguir este procedimiento desde su dispositivo móvil o un computador con cámara web:

Ingrese a la configuración de seguridad: abra su navegador e ingrese a la sección de Seguridad e inicio de sesión en su cuenta de Google.

Seleccione la opción de verificación facial: busque en las alternativas de recuperación e inicio de sesión la pestaña correspondiente a Video ‘selfie’.

Realice el registro inicial: el sistema activará la cámara de su dispositivo y le pedirá seguir una serie de instrucciones sencillas en pantalla, como girar la cabeza hacia los lados, mirar hacia arriba o pestañear. Esto permite registrar diferentes ángulos de su rostro.

Guarde la configuración: una vez que el sistema procesa los movimientos y confirma la validez del registro, la función quedará guardada como un método de respaldo activo.

Uso durante el inicio de sesión o recuperación: si en algún momento no puede ingresar a su cuenta, elija la opción “Probar de otra manera” en la pantalla de inicio de sesión de Google y seleccione Video ‘selfie’. Grabe el breve video que le solicita el sistema para validar su rostro en tiempo real y listo: recuperará el acceso.

¿Qué pasa con la privacidad de sus datos faciales?

Uno de los puntos que crea más dudas entre los usuarios es el manejo de la información biométrica. Ante esto, la compañía confirmó que los fragmentos de video tomados para este registro se almacenan de forma cifrada y encriptada en sus servidores.

Asimismo, la plataforma aclaró que el usuario mantiene el control total sobre esta información: en el momento que lo desee, puede ingresar a los ajustes de su cuenta de Google y eliminar el video de referencia guardado.

Cabe destacar que esta alternativa está disponible exclusivamente para cuentas personales de Google. Por el momento, la función no aplica para cuentas corporativas o educativas pertenecientes a Google Workspace, ni tampoco para perfiles infantiles administrados a través de Family Link.

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