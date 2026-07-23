El principal cambio estratégico alcanzado por el medio gracias a esta iniciativa fue la integración de las áreas Editorial, Creativa y Comercial alrededor de una estrategia común para fortalecer el crecimiento y la monetización de audiencias de nicho, apoyada en automatización e inteligencia artificial.

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En paralelo, Pulzo también inició una transformación comercial enfocada en la venta consultiva, la comercialización de audiencias segmentadas y la construcción de propuestas de valor dirigidas a comunidades especializadas.

El proyecto nació de un desafío concreto: potencializar la construcción y monetización de audiencias de nicho mediante el uso de tecnología, nuevas metodologías de trabajo y una mayor articulación entre los equipos editoriales y comerciales.

Como parte de este proceso se desarrolló una herramienta capaz de transformar automáticamente artículos periodísticos en videos listos para redes sociales. Sin embargo, el proyecto fue mucho más allá de la tecnología. También impulsó un cambio cultural y metodológico dentro de la organización mediante capacitaciones especializadas, la creación de células multidisciplinarias y el fortalecimiento de una visión compartida sobre la importancia de construir comunidades especializadas.

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“Fue muy valioso contar con el acompañamiento de Google News Initiative y Marktube durante todo el proceso, no solo por el conocimiento compartido, sino por la capacidad de ayudarnos a convertir ideas en soluciones concretas. Gracias a este trabajo pudimos desarrollar una nueva herramienta, fortalecer las capacidades de nuestros equipos editoriales y comerciales, y comenzar a construir una nueva unidad de negocio alrededor de audiencias segmentadas“, afirmó Juan Sebastián Quintero, gerente de Producto e Innovación de Pulzo.

“Este tipo de iniciativas son especialmente valiosas para la industria porque demuestran que la innovación no ocurre únicamente a través de la transferencia de conocimiento. Su mayor impacto se produce cuando ese conocimiento se transforma en herramientas, metodologías y cambios de mentalidad capaces de generar resultados reales y sostenibles para los medios de comunicación.”, indicó Quintero.

El desarrollo formó parte de un proceso de ocho meses en el que trece medios colombianos trabajaron en el rediseño de sus modelos digitales, con énfasis en audiencias, productos, innovación y sostenibilidad. El acompañamiento incluyó formación virtual y presencial, sesiones grupales y más de 110 mentorías individuales. Además, los participantes accedieron a fondos de hasta USD 40.000 para implementar soluciones de negocio sostenibles y herramientas de inteligencia artificial.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de este último programa, el más ambicioso en alcances individuales, el de mayor inversión económica por parte de Google, el de dedicación más intensiva de Marktube, el de la más grande participación de medios afiliados a AMI y con el que consolidamos el proceso de acompañamiento a nuestros medios para fortalecer y sofisticar sus recursos tecnológicos de forma consistente y progresiva a lo largo de los últimos cuatro años”, afirmó Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI).

“A través de iniciativas como el Colombia Media Business Accelerator, desde Google brindamos capacitación y recursos para ayudar a las organizaciones de noticias a desarrollar las habilidades y estrategias que necesitan en un entorno mediático cambiante“, afirmó Haydée Bagú, News Partner Manager para Latinoamérica de Google.

Para Ezequiel Arbusti, CEO de Marktube, el caso demuestra el valor del trabajo aplicado: “El proyecto de Pulzo confirma que la tecnología genera mayor impacto cuando responde a un desafío concreto y se integra a una estrategia de negocio sostenible“.

El caso demuestra cómo la combinación de tecnología, acompañamiento especializado y transformación organizacional puede convertirse en una oportunidad para que los medios fortalezcan sus modelos de negocio y desarrollen nuevas formas de conectar con sus audiencias.

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