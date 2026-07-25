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¿A qué edad debería un niño tener su primer teléfono inteligente?

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La pregunta sobre cuál debe ser el primer dispositivo conectado de un niño está cambiando. En muchos hogares ya no se trata de decidir cuándo comprar un celular, sino de evaluar si una tableta puede cubrir primero las necesidades académicas.

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Cuando el objetivo principal es estudiar, varias familias empiezan a considerar una alternativa: entregar primero una tableta y aplazar la llegada del celular.

La diferencia puede parecer pequeña, porque ambos dispositivos permiten instalar aplicaciones, navegar por Internet, reproducir videos y comunicarse. Sin embargo, suelen ocupar lugares distintos en la vida cotidiana. El teléfono está diseñado para acompañar permanentemente al usuario y concentra llamadas, mensajería, redes sociales, juegos y notificaciones. La tableta, en cambio, puede reservarse para actividades concretas como leer, investigar, hacer tareas o consultar una plataforma escolar.

Una necesidad que comenzó en el colegio

Un análisis publicado originalmente por ElSiglo21esHoy.com surgió de una experiencia familiar real. Al comenzar el año escolar, un colegio solicitó que sus estudiantes contaran con una tableta para acceder a materiales académicos y desarrollar algunas actividades digitales. Meses después, la familia pudo probar una Redmi Pad 2 4G prestada temporalmente por Xiaomi Colombia. La prueba permitió analizar qué ventajas adicionales puede ofrecer una tableta con conexión móvil frente a una que depende únicamente del Wi-Fi.

¿Qué aporta una tableta con conexión 4G?

La Redmi Pad 2 4G admite una tarjeta SIM, por lo que puede conectarse a una red móvil cuando no hay Wi-Fi disponible. Esto permite consultar Google Classroom, descargar un documento PDF, revisar una tarea o acceder a otros recursos educativos durante un desplazamiento, siempre que exista cobertura y un plan de datos activo.

Esta conectividad también puede facilitar el uso de herramientas de ubicación compatibles con Android, siempre que la familia las configure previamente. No se trata de una función exclusiva de la tableta ni de un sistema de seguimiento propio de Xiaomi, sino de una posibilidad que depende de las aplicaciones y los permisos utilizados.

Controles parentales desde la configuración

Durante la configuración inicial, el dispositivo permite preparar una experiencia para menores mediante las herramientas de control parental de Google.

Con Google Family Link, los adultos responsables pueden aprobar aplicaciones, establecer horarios, administrar el tiempo de pantalla y revisar algunos aspectos del uso del dispositivo. Estas funciones no reemplazan la conversación familiar, pero ayudan a establecer límites desde el comienzo.

La tableta tampoco elimina automáticamente las distracciones. Puede ejecutar juegos, plataformas de video y redes sociales, igual que otros dispositivos Android. La diferencia está en las aplicaciones que se instalan, las reglas de uso y el acompañamiento de los adultos.

También es posible elegir navegador y buscador

Otro aspecto observado durante la prueba fue la posibilidad de elegir las herramientas utilizadas para navegar. La familia mantuvo el navegador preinstalado por Xiaomi y seleccionó DuckDuckGo como buscador para conocer una alternativa diferente a Google.

Durante esa exploración también apareció Duck.ai, el servicio de inteligencia artificial de DuckDuckGo, que permite hacer consultas utilizando distintos modelos. La experiencia sirvió para conversar sobre privacidad, verificación de datos y el uso responsable de la inteligencia artificial en tareas escolares.

¿Una tableta puede retrasar la llegada del celular?

El análisis no sostiene que una tableta sea adecuada para todos los niños ni que los teléfonos sean perjudiciales por definición. Cada familia tiene necesidades, presupuestos y reglas diferentes.

La propuesta es más sencilla: cuando un estudiante necesita tecnología principalmente para leer, investigar, acceder a plataformas educativas y descargar materiales, una tableta puede cubrir esas necesidades sin convertir todavía al teléfono inteligente en su dispositivo personal permanente.

La Redmi Pad 2 4G ofrece una pantalla de 11 pulgadas, resolución 2.5K, batería de 9.000 mAh, cuatro altavoces, almacenamiento ampliable y conexión móvil. Esas características pueden resultar útiles para estudiar, pero no sustituyen la educación digital ni el acompañamiento familiar.

La pregunta final sigue abierta: si un niño necesita su primer dispositivo conectado para aprender, ¿debe comenzar necesariamente con un celular o una tableta puede ser un paso previo más apropiado?

La Redmi Pad 2 4G utilizada en la prueba fue prestada temporalmente por Xiaomi Colombia. La marca no participó en las conclusiones del análisis.

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