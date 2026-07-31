Por: El Espectador

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Tres militares retirados del Ejército Nacional —el coronel Libardo Osorio Sánchez y los mayores Harold Sánchez Vergara y Rodrigo Amórtegui— fueron asesinados en el departamento de Cauca el pasado jueves 30 de julio. De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, los tres hombres se encontraban realizando una actividad deportiva en bicicleta por la vía que conecta los municipios de Silvia y Totoró, en el oriente del Cauca, cuando fueron víctimas de un ataque armado. El hecho se registró específicamente en el sector Miraflores, una zona que marca el límite entre ambas localidades.

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Testigos y fuentes oficiales detallaron que los exmilitares fueron interceptados abruptamente por un grupo armado que abrió fuego de manera indiscriminada, lo cual les ocasionó la muerte en el lugar de los hechos. Los informes iniciales revelan que los cuerpos recibieron disparos a corta distancia, permaneciendo tendidos tanto sobre la vía como en una zona boscosa cercana, aún con sus cascos de protección y ropa deportiva. Posteriormente, sus restos fueron llevados al municipio de Piendamó para que Medicina Legal realizara las diligencias requeridas para la identificación plena y demás procedimientos forenses.

Al lugar acudieron rápidamente unidades de la Fuerza Pública y funcionarios de Policía Judicial, quienes realizaron la inspección técnica de los cadáveres y la recolección de elementos materiales que pudieran servir de prueba dentro de la investigación. Sin embargo, hasta el momento no hay certeza sobre qué estructura armada estaría detrás de este ataque, aunque en la región operan actores ilegales como las disidencias armadas de las antiguas Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y otros grupos.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este crimen eleva a 77 la cifra de masacres que se han presentado en Colombia en lo corrido del año 2026. La Gobernación del Cauca instó a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de investigación para que aceleren las pesquisas que permitan esclarecer los móviles y dar con los responsables. Indicó además que se mantiene el monitoreo especial de la zona, en coordinación con la Tercera División del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

El corredor entre Silvia y Totoró es catalogado como un lugar de alto riesgo, lo que fue advertido por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana 024 de 2023 y el Informe de Seguimiento 009 de 2026. La entidad explicó que persisten riesgos para comunidades indígenas y pobladores locales, debido a las disputas violentas entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas —disidencias Farc de alias “Iván Mordisco”— y el Eln (Ejército de Liberación Nacional), quienes buscan el control territorial de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la vía entre Silvia y Totoró?

El corredor vial entre Silvia y Totoró ha sido identificado por la Defensoría del Pueblo como una zona peligrosa para la población civil. En sus alertas recientes, la entidad advirtió sobre las constantes disputas entre grupos armados ilegales por el control del territorio, lo que incrementa el riesgo de ataques, extorsiones y otros hechos violentos contra quienes transitan por esa vía.

¿Qué significa una masacre según Indepaz y cómo afecta esta cifra a Colombia en 2026?

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una masacre corresponde al homicidio de tres o más personas en un mismo evento. El registro de 77 masacres en lo que va de 2026 refleja un contexto persistente de violencia y amenaza a la vida en diferentes regiones del país, especialmente aquellas con presencia de estructuras armadas ilegales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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