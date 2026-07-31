Por: Noticiero 90 minutos

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La designación de Abelardo de la Espriella como presidente electo ha traído consigo un intenso debate en torno a la política criminal que se implementará durante su mandato. Uno de los puntos más polémicos es la propuesta de instaurar la cadena perpetua para delitos graves, especialmente aquellos cometidos contra menores de edad. Esta medida, defendida con firmeza por De la Espriella, busca endurecer las penas para responsables de crímenes que afectan de manera irreparable a la niñez, al considerar que el Estado debería sancionar de forma ejemplar estos actos. Así lo expresó el mandatario en sus redes sociales, prometiendo desde el mismo Consejo de Ministros designados que su gobierno liderará el fortalecimiento de la justicia frente a asesinos y abusadores de niños, y advirtiendo que quienes sean condenados por estos delitos no recuperarán nunca la libertad.

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Sin embargo, al interior del próximo gabinete han surgido diferencias notables. El futuro ministro de Justicia, designado por el propio De la Espriella, manifestó públicamente no compartir la iniciativa de la cadena perpetua. De acuerdo con sus declaraciones recogidas hace seis años y que aún mantiene vigentes, antes que endurecer las penas, el Estado debería enfocar los esfuerzos en fortalecer la efectividad de la investigación, el juzgamiento y la sanción efectiva de los responsables. Tal como expone, el solo aumento de las condenas no soluciona de fondo los graves problemas de criminalidad existentes en el país.

Este contraste de opiniones al interior del equipo de gobierno abre un debate sobre la verdadera orientación que asumirá la política criminal y la justicia en el próximo periodo presidencial. Aunque el ministro designado aclaró que respalda la lucha frontal contra la delincuencia y la protección integral de las víctimas, reiteró que existen herramientas jurídicas distintas a la cadena perpetua para lograr tales objetivos, por lo que la reforma propuesta requerirá debates y consensos importantes en el Congreso.

Durante la campaña electoral, la apuesta de De la Espriella por endurecer sanciones logró el respaldo de importantes sectores, pero con el inicio del nuevo gobierno la discusión sobre cuál será el mejor camino para combatir la criminalidad y garantizar justicia viene ganando fuerza y promete ser decisiva en el diseño de próximas leyes.

¿Por qué el ministro de Justicia no comparte la cadena perpetua propuesta por Abelardo de la Espriella?

El futuro ministro de Justicia considera que aumentar las penas no es suficiente para resolver el problema de la criminalidad. Según sus declaraciones recogidas en el texto, él prioriza la efectividad de la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables, en vez de solo endurecer las condenas, lo que evidencia una mirada más integral sobre la lucha contra el delito.

¿Qué significa la cadena perpetua y cómo la propone implementar Abelardo de la Espriella?

La cadena perpetua es una condena que implica que la persona privada de la libertad no podrá ser liberada durante toda su vida. De acuerdo con el planteamiento de De la Espriella, la reforma buscaría que abusadores y asesinos de menores no recuperen la libertad, fortaleciendo así las penas máximas del país para quienes cometen delitos especialmente graves contra la niñez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.