Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente electo Abelardo de la Espriella ha hecho pública una de sus propuestas insignia de campaña: la instauración de la cadena perpetua para ciertos delitos graves, en particular aquellos cometidos contra menores de edad. Esta postura, reafirmada por De la Espriella a través de sus redes sociales, es presentada como una estrategia firme para fortalecer la seguridad y la justicia. Según sus propias palabras, "hoy mismo, en el Consejo de Ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan".

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No obstante, surge un matiz notable dentro del propio gabinete presidencial. El ministro de Justicia designado, quien acompañará al mandatario desde el 7 de agosto, ha manifestado de manera clara sus diferencias frente a la cadena perpetua como medida principal. Aunque respalda la intención del Gobierno de combatir la delincuencia y brindar mayor protección a las víctimas, considera que el aumento de las condenas no soluciona de raíz los problemas de criminalidad. Además, argumenta —tal como lo expresó hace seis años— que lo fundamental es mejorar la efectividad de la investigación, el proceso de juzgamiento y la sanción, en lugar de concentrarse únicamente en incrementar la severidad de las penas.

Este contraste de posiciones evidencia las complejas discusiones en el interior del equipo de Gobierno sobre la manera más efectiva de enfrentar el delito en el país. El respaldo a la política general de seguridad del presidente electo no significa necesariamente un acuerdo total sobre los mecanismos concretos, como la cadena perpetua. De acuerdo con lo citado en 90 Minutos, en el periodo de campaña, De la Espriella insistió en la necesidad de una reforma a la ley para que los delitos cometidos contra la niñez tengan el mayor castigo permitido por el Estado.

El debate sobre esta iniciativa refleja, además, el reto que enfrentará el Gobierno tanto al presentar la reforma ante el Congreso, como al lograr consensos internos que permitan avanzar en una política criminal coherente y efectiva, utilizando las herramientas legales y constitucionales disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los argumentos del ministro de Justicia designado contra la cadena perpetua en Colombia?

Según lo expresado por el ministro de Justicia designado, su oposición a la cadena perpetua parte de criterios jurídicos y constitucionales. Considera que la prioridad debe ser mejorar la efectividad en la investigación, el juzgamiento y la sanción de quienes cometen delitos, más que endurecer indiscriminadamente las penas. A su juicio, el simple incremento en la duración de las condenas no garantiza la disminución de la criminalidad ni una justicia más eficiente.

¿Qué propone Abelardo de la Espriella sobre la cadena perpetua para delitos contra menores y cómo ha reaccionado su gabinete?

Abelardo de la Espriella propone una reforma que permita establecer la cadena perpetua para quienes cometan delitos graves contra menores de edad, afirmando que estos crímenes deben recibir la máxima sanción legal. Sin embargo, dentro de su gabinete ya hay voces como la de su ministro de Justicia designado, quien sostiene que existen opciones alternativas para proteger a las víctimas y que la cadena perpetua no es la solución definitiva al problema de la criminalidad.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.