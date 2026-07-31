Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Ibagué se encuentra en plena preparación para presentar una nueva estrategia de seguridad destinada a fortalecer el control en los principales puntos de acceso y así hacer más difícil el ingreso de estructuras delincuenciales a la ciudad. Este plan, que ha recibido el nombre de "Blindaje Ibagué", fue anunciado por John Jairo Rojas, quien actualmente se desempeña como secretario de Gobierno. Rojas, general en retiro, confirmó que la presentación oficial de la estrategia se realizará durante la semana siguiente, con la expectativa de reunir el esfuerzo de diversas instituciones para potenciar la presencia y la capacidad de respuesta de las autoridades locales frente a la criminalidad.

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Al detallar los componentes del plan "Blindaje Ibagué", el secretario Rojas hizo énfasis en que uno de los puntos centrales será el incremento de controles en las afueras de la capital del Tolima. Esta medida está respaldada por información recopilada gracias a labores de inteligencia, las cuales han advertido sobre el interés de organizaciones criminales externas en extender sus actividades hacia Ibagué. En palabras del funcionario: "Lo primero que hay que hacer es blindar Ibagué. Es cerrar esos corredores y, al hacerlo, también vamos a fortalecer la inteligencia para seguir dando golpes contra quienes delinquen".

Las primeras acciones de la estrategia arrancan este fin de semana e incluirán la colaboración conjunta de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los operativos multifacéticos contemplan sobrevuelos de helicópteros y la implementación de drones, recursos tecnológicos que permitirán fortalecer la vigilancia desde el aire. De igual modo, se mantendrán y reforzarán los controles terrestres, en una acción coordinada por las diversas instituciones de seguridad que operan en el territorio.

Este plan de seguridad no se limitará únicamente a acciones de tipo policial; según el secretario, involucra a distintas dependencias institucionales para aportar a la construcción integral de la seguridad, demostrando ya una articulación palpable en el terreno. Además, Rojas confirmó que Ibagué formará parte del esquema conocido como Bloques de Seguridad Urbana, una propuesta presentada por el presidente electo Abelardo de la Espriella durante su visita reciente a la ciudad. Si bien aún no se conocen detalles precisos sobre el funcionamiento de estos bloques ni fechas concretas para su puesta en marcha, el secretario aseguró que Ibagué será pionera en la aplicación de este modelo, el cual se sumará al plan "Blindaje Ibagué" para fortalecer la respuesta contra el delito.

¿En qué consiste la estrategia 'Blindaje Ibagué' para reforzar la seguridad?

La estrategia "Blindaje Ibagué", según el secretario de Gobierno John Jairo Rojas, contempla un conjunto de medidas dirigidas a aumentar los controles en los accesos a la ciudad, apoyados por trabajos de inteligencia. Involucra la articulación de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes realizarán operativos conjuntos por aire, mediante sobrevuelos y uso de drones, y por tierra, reforzando la vigilancia en los principales corredores para impedir la expansión de organizaciones delincuenciales hacia Ibagué.

¿Qué son los Bloques de Seguridad Urbana y cómo funcionarán en Ibagué?

Los Bloques de Seguridad Urbana son una iniciativa lanzada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, que busca fortalecer la seguridad en varias ciudades. Aunque aún no se han revelado detalles precisos ni el cronograma de implementación, el secretario Rojas afirmó que Ibagué será una de las primeras ciudades en integrarse a este modelo, lo cual permitirá contar con mayores recursos operativos y complementar el esquema ya previsto dentro del plan "Blindaje Ibagué".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.