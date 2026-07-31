Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, la administración local ultima detalles para el lanzamiento de una ambiciosa estrategia de seguridad que tiene como objetivo reforzar el control de los accesos principales a la ciudad. Este plan, denominado "Blindaje Ibagué", fue anunciado públicamente por el secretario de Gobierno, el general (r) John Jairo Rojas, quien informó que la presentación oficial se llevará a cabo la próxima semana.

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La iniciativa propone el trabajo en conjunto de distintas instituciones para incrementar la presencia de las autoridades en puntos estratégicos y así mejorar la capacidad de reacción frente a la delincuencia. Según lo mencionado por Rojas, uno de los enfoques principales se centrará en fortalecer los controles perimetrales de Ibagué. Esta decisión se basa en información de inteligencia que advierte sobre el interés creciente de organizaciones criminales externas en expandir sus actividades hacia la capital del Tolima. El secretario fue enfático al declarar: "Lo primero que hay que hacer es blindar Ibagué. Es cerrar esos corredores y, al hacerlo, también vamos a fortalecer la inteligencia para seguir dando golpes contra quienes delinquen".

Como parte de las primeras acciones, se tiene previsto que desde el próximo fin de semana inicien operativos conjuntos entre la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Estas labores contemplan el despliegue de helicópteros y drones, herramientas tecnológicas claves para brindar apoyo aéreo a los dispositivos de seguridad, mientras se intensifican los controles viales y peatonales en tierra. El secretario subrayó: "Desde este fin de semana empezamos a trabajar articuladamente con la Fuerza Aeroespacial, con helicópteros, operaciones desde tierra y el apoyo del Ejército y la Policía. Vamos a demostrar que somos más que estos bandidos".

Rojas aclaró además que "Blindaje Ibagué" no sólo consistirá en intervenciones policiales, sino que integrará a diversas dependencias institucionales con el fin de sumar esfuerzos y consolidar los resultados en materia de seguridad. El secretario enfatizó: "Es una gran sombrilla donde todas las instituciones vamos a aportar a la seguridad". Este trabajo articulado ya se observa en el terreno, apuntando a resultados progresivos.

Por otro lado, está previsto que Ibagué se convierta en una de las primeras ciudades en poner en marcha los Bloques de Seguridad Urbana. Esta propuesta, liderada por el presidente electo Abelardo de la Espriella en su visita reciente, facilitará el acceso a más recursos y capacidades operativas para reforzar la seguridad local. Aunque hasta el momento no se han dado detalles sobre el funcionamiento ni el cronograma de esta implementación, Rojas aseguró que servirá como un importante complemento a la estrategia ya mencionada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia Blindaje Ibagué para reforzar la seguridad en la ciudad?

La estrategia Blindaje Ibagué está encaminada a reforzar los principales accesos a la ciudad mediante mayores controles por parte de las autoridades y el uso de tecnología como drones y helicópteros. De acuerdo con el secretario de Gobierno, John Jairo Rojas, el objetivo es dificultar el ingreso de estructuras delincuenciales y atacar la expansión de organizaciones criminales externas, coordinando la labor de diferentes instituciones locales y nacionales para fortalecer la presencia y la inteligencia en Ibagué.

¿Qué son los Bloques de Seguridad Urbana implementados en Ibagué?

Los Bloques de Seguridad Urbana son una iniciativa anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella y confirmada por el secretario de Gobierno de Ibagué. Esta propuesta permitirá que la ciudad acceda a capacidades operativas y recursos adicionales para fortalecer la seguridad, sumándose como complemento a la estrategia "Blindaje Ibagué". El programa está en etapa inicial y próximamente se espera conocer más detalles sobre su funcionamiento y fechas de puesta en marcha.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.