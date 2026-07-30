Por: El Espectador

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El departamento de Cundinamarca vivió este jueves una jornada clave al recibir al presidente electo Abelardo de la Espriella y a su equipo de ministros designados. El motivo principal de la cita, liderada por el gobernador Jorge Emilio Rey junto con los alcaldes de los 116 municipios, fue presentar una agenda de proyectos estratégicos que requieren respaldo del próximo Gobierno Nacional. Según información oficial de la Gobernación, esta reunión sirvió como primer empalme regional y permitió a los mandatarios compartir de forma detallada las principales prioridades y retos para los próximos años en el territorio.

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Durante el encuentro, varias de las iniciativas expuestas ya cuentan con estudios y viabilidad técnica, lo que significa que están listas para pasar a la fase de ejecución apenas se aseguren los recursos y se logre una articulación institucional eficaz. El mejoramiento de vías rurales apareció como uno de los principales temas de la agenda. De acuerdo con la Gobernación, Cundinamarca tiene proyectos en fase III para intervenir 206 kilómetros de corredores que conectan las zonas campesinas productivas con áreas urbanas y principales rutas nacionales.

Otros puntos destacados fueron la ampliación de sistemas de transporte masivo, el fortalecimiento del acceso a los servicios de salud y la mejora de los servicios públicos en la región. Así mismo, los dirigentes pidieron respaldo nacional para enfrentar desafíos de seguridad. En este campo, uno de los anuncios clave fue la posible incorporación de Soacha al frente de seguridad nacional propuesto por el gobierno entrante, iniciativa que, según palabras del gobernador Rey, se recibió “con beneplácito” porque permitiría combatir la extorsión y los hurtos en la zona que conecta Bogotá con Soacha. También se conoció una propuesta de bloques especiales de seguridad urbana, aunque no se detallaron aspectos como su financiación o fechas de implementación.

Además, el equipo del presidente electo presentó la idea de un programa, de alcance nacional, para el fomento del emprendimiento rural, dirigido a municipios con menos de 30.000 habitantes. Esta propuesta busca generar más oportunidades económicas en los territorios que suelen tener menor acceso a recursos.

El manejo de recursos provenientes de concesiones viales fue otro tema relevante, ya que Cundinamarca alberga 17 concesiones, el mayor número en el país. El gobernador solicitó que estos fondos se transformen en más obras para las regiones beneficiadas y se mejore el proceso de reversión de vías cuando terminan los contratos, así como ejecutar medidas rápidas para atender necesidades urgentes de los municipios.

Al final de la jornada, la Gobernación destacó que la reunión trazó una primera hoja de ruta con el Gobierno Nacional que viene y reafirmó la importancia de fortalecer la descentralización, construyendo decisiones públicas desde los territorios y reconociendo la capacidad local para aportar soluciones al desarrollo regional.

¿Cuáles son los principales proyectos que Cundinamarca presentó al presidente electo Abelardo de la Espriella?

Los proyectos centrales incluyen el mejoramiento de 206 kilómetros de vías rurales con estudios y diseños en fase III, la ampliación de sistemas de transporte masivo, mejorar el acceso a los servicios de salud y fortalecer la seguridad, especialmente con la inclusión de Soacha en el frente de seguridad nacional. También hay propuestas para el emprendimiento rural y una gestión más eficiente de los recursos obtenidos por concesiones viales, tal como informó la Gobernación de Cundinamarca.

¿Qué significa la reversión de vías en el contexto de las concesiones viales en Cundinamarca?

La reversión de vías se refiere al proceso mediante el cual, una vez finaliza el contrato de una concesión vial, la administración y el mantenimiento de la carretera pasan de manos privadas al control del Estado o la entidad pública correspondiente. En Cundinamarca, el gobernador pidió fortalecer este proceso para asegurar que las inversiones regresen directamente a obras que beneficien a la comunidad local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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