Abelardo de la Espriella les habló fuerte a los integrantes del frente de guerra urbano nacional del Eln, identificado como Luciano Vargas, que opera en Cundinamarca. Desde Bogotá, y en el marco del empalme regional, reveló nombres y alias de varios de sus miembros y les advirtió que tienen menos de una semana para entregarse ante las autoridades.

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Entre los identificados están alias ‘Productor’ o el Flaco Vargas, alias ‘el Negro de la Noche’; Luis Alejandro Burbano Arcos, alias el ‘Facetoso’; Alfredo o el ‘Manicetazo’, la facción conocida como ‘Vegaorfa’ o alias ‘Calamarca’, correspondiente a Alexander Díaz Mendoza, también conocido como alias ‘Talancán’, además de una comisión integrada por alias ‘Darío Gutiérrez’, ‘Cristian’, ‘Alexis Rocha’ y alias ‘Sergio Carvajal’.

El mandatario electo fue enfático al señalar que su gobierno no contempla ningún proceso de paz con estos grupos si no hay sometimiento real a la ley.

El mensaje incluyó una advertencia directa dirigida a un miembro identificado como el mayor Lizaza Gómez, a quien el presidente electo se refirió de forma figurada para anticipar que su situación se complicará bajo el nuevo gobierno. “Luego no digan que no se lo advertimos”, señaló.

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El mandatario electo subrayó que, a partir del 7 de agosto, fecha en que asumirá la presidencia, el país retomará el orden y la autoridad en favor de la ciudadanía que vive en condiciones de legalidad. Su discurso marcó una postura de línea dura frente a los grupos armados que operan en el territorio nacional.

“Entonces están a tiempo para someterse a la ley y evitar caer bajo las leyes y las balas de la Fuerza Pública, que hará su labor y será respaldada por el presidente de la República, porque aquí el 7 de agosto vuelve la autoridad para darles orden”, sentenció De la Espriella.

Esta es la grabación:

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¿Qué ocurrirá con los diálogos de paz con el ELN bajo el nuevo gobierno?

De acuerdo con las declaraciones del presidente electo, su administración no avalará procesos de paz que considere falsos o que no impliquen un sometimiento efectivo a la justicia por parte de los grupos armados.

La postura oficial apunta a priorizar la acción de la Fuerza Pública contra quienes no se entreguen dentro del plazo establecido.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.