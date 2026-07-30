Por: El Espectador

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El Congreso de la República ya tiene fecha para una de las decisiones políticas más relevantes del segundo semestre: la elección del próximo contralor general. De acuerdo con un documento oficial firmado por el secretario del Senado, Diego González, y el de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Sánchez, el pleno legislativo fue convocado para el 12 de agosto. Esa jornada, a partir de las 2:00 p. m., los miembros de las dos cámaras definirán quién asumirá el liderazgo del órgano encargado de la vigilancia fiscal en Colombia.

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En esta ocasión, la lista de candidatos finalistas —que ya presentaron sus propuestas ante el Senado y la Cámara— está conformada por figuras de gran trayectoria en el sector público. Entre los nombres que más suenan están Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor con el respaldo del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda; Andrés Castro, actual personero de Bogotá; Luis Enrique Abadía, reconocido por obtener altos puntajes tanto en las entrevistas como en los exámenes previos; y Jorge Eliécer Laverde, quien se desempeña como secretario de la Comisión Sexta. Aunque en algún momento se consideró a Ana Elena Monsalvo, integrante del equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, su candidatura no ha logrado gran respaldo entre las bancadas.

El grupo de postulados también incluye a Rosalba Jazmín Cabrales Romero, Karol González Mora, Amanda Panosso Madrid, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez y Diana Carolina Torres García. Todos han compartido sus propuestas para dirigir la Contraloría General, pero la decisión final respecto a quién estará al frente de este órgano fiscal está ahora en manos de las bancadas políticas.

Según información de El Espectador, hasta el momento ninguna colectividad política ni el propio gobierno entrante se ha inclinado oficialmente por alguno de los postulados. La administración de Abelardo de la Espriella, cuyo ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ha insistido en la importancia de elegir “gente buena”, sostiene que buscan un funcionario independiente y no alguien que represente directamente los intereses del Ejecutivo. Lara afirmó que desean un perfil ajeno a presiones políticas: “No necesitamos órganos de control de bolsillo, necesitamos gente buena que llegue allí”.

El contexto del relevo en la Contraloría coincide con el inminente inicio del gobierno de De la Espriella, cuyo gabinete será posesionado pocos días antes de la votación en el Congreso. El nuevo mandatario ha manifestado que su relación con el Legislativo será de respeto, aunque enfatizó que fortalecerá la expedición de decretos para ejercer su administración. Así, se define un panorama de expectativa tanto para el Ejecutivo como para el Congreso, pues la elección del contralor marcará el inicio de una nueva etapa de control fiscal en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los principales candidatos para ser contralor en Colombia?

Entre los postulados con mayor respaldo en el Congreso figuran Carlos Mario Zuluaga, Andrés Castro, Luis Enrique Abadía y Jorge Eliécer Laverde, todos con experiencia en el sector público y puntuaciones destacadas en entrevistas y exámenes, según lo informó El Espectador.

¿Qué funciones desempeña la Contraloría General en Colombia?

La Contraloría General es el órgano encargado de ejercer el control fiscal, es decir, la vigilancia de los recursos públicos y la garantía de que estos se ejecuten conforme a la ley, resguardando el patrimonio del Estado.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.